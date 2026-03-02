Grup de pelerini din Protopopiatul Onești, evacuat în siguranță la Cairo; așteaptă un zbor special spre București

Un grup de pelerini din Protopopiatul Onești, aflat în pelerinaj în Israel în momentul izbucnirii conflictului militar din Orientul Mijlociu, se află în prezent în siguranță la Cairo, unde așteaptă îmbarcarea într-o cursă specială TAROM spre București.

Potrivit unui mesaj transmis luni dimineață de Protoieria Onești, pelerinii se află în proximitatea aeroportului din capitala Egiptului și sunt sprijiniți de autoritățile române.

„Ultimă oră! Grupul de pelerini în Țara Sfântă din Protopopiatul Onești este în siguranță, în proximitatea aeroportului din Cairo – Egipt și așteaptă pe seară un zbor TAROM. Sunt consiliați de serviciile consulare române și susținuți logistic și financiar de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin implicarea personală a celor doi ierarhi. Îi așteptăm cu drag acasă!”, se arată în comunicatul Protoieriei Onești.

Grupul beneficiază de consiliere din partea serviciilor consulare române, iar sprijinul logistic și financiar este asigurat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin implicarea directă a ierarhilor eparhiei.

Până în prezent, autoritățile române au organizat repatrierea a peste 300 de cetățeni români aflați în Israel, evacuați prin Egipt, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.