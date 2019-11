Încă 500 de băcăuani au beneficiat, la sfârșitul săptămânii abia încheiate, de testare gratuită pentru măsurarea glicemiei, oferită de LIONS Club „Sf. Gheorghe”. Acțiunea a devenit tradițională în acest club, a fost organizată acum pentru a cincea oară și a avut loc în incinta Arena Mall.

„În fiecare an – ne-a spus președintele în exercițiu al LIONS Club «Sfântu Gheorghe», Eduard Nunu -, inițiatorul și organizatorul acțiunii este un membru al clubului nostru, iar în acest an a fost rândul colegului Andrei Nemțeanu. Clubul nostru a luat inițiativa să organizăm astfel de acțiuni în fiecare an în luna noiembrie, care este luna luptei împotriva diabetului și la nivel mondial. Este o acțiune de conștientizare față de stilul de viață privind alimentația și pericolul diabetului. Testarea la care procedăm are, evident, un caracter preventiv, iar noi facem testările gratuit”.

Testele au fost aplicate de o asistentă medicală care a venit voluntar la această acțiune. „În asemenea situații, persoanele depistate cu glicemie crescută – am aflat de la Andrei Nemțeanu – sunt îndrumate către medicii specialiști, pentru continuarea investigațiilor. Ca partener, în acest an am avut Rețeaua de farmacii Salofarm, care ne-a sponsorizat cu glucometre, cu ace, cu teste și cu tot ce am avut nevoie pentru testare, în total materiale pentru 500 de testări”.

În fiecare an, ziua de 14 noiembrie este dedicată luptei împotriva diabetului la nivel mondial și este marcată de fiecare dată și în Bacău.