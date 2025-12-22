Gimnastică: Și lui Moș Crăciun îi place gimnastica

32 de sportive antrenate de Mirela Păun și Răzvan Dumitru la SCM Bacău au fost protagonistele unei serbări de final de an, în care au îndeplinit rolul de păpuși și Crăciunițe

Pentru gimnastica băcăuană, 2025 a fost un an cu sclipici. Iar finalul de an a venit cu beteală și cadouri în Sala „Monica Roșu”. Evident, aduse de Moș Crăciun. Micuțele sportive cu vârste cuprinse între patru și 11 ani antrenate la SCM Bacău de Mirela Păun și Răzvan Dumitru l-au întâmpinat pe Moș așa cum știu ele mai bine.

Cu un spectacol de gală. Aflate la vârsta la care continuă să se joace cu păpușile, cele mici au făcut dansul… păpușilor, în timp ce gimnastele ceva mai măricele au îndeplinit rolul de Crăciunițe. Cele 32 de „păpuși” și „Crăciunițe” au fost apreciate de întreaga asistență, compusă în mare parte din părinți, demonstrând că atât prezentul, cât și viitorul este al lor. Și are sclipici!

„La final de an, bilanțul nostru înregistrează muncă, emoții și medalii obținute prin ambiție și perseverență. Fiecare prezență pe podium a fost rezultatul orelor de antrenament, al disciplinei și al dorinței de a reuși. Felicitări fetelor pentru performanțe, mulțumim părinților pentru susținerea necondiționată, precum și doamnelor Cătălina Boronea și Felicia Andrei pentru cadourile aduse gimnastelor noastre la final de an”, au declarat cei doi antrenori băcăuani, Mirela Păun și Răzvan Dumitru.