Gimnastică/ CN Junioare: Elena Cerguță (SCM Bacău), dublă medaliată la Naționale înainte de Balcaniadă

Sportiva formată de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu a cucerit argintul la bârnă și bronzul la sol, iar săptămâna aceasta participă la Campionatele Balcanice pentru juniori din Croația

Gimnastica băcăuană continuă să aibă ținută de clasă. Și, implicit, rezultate de prim-plan. Weekendul trecut, la Naționalele de Junioare de la Deva, Alexia Blănaru, gimnastă descoperită și formată la SCM Bacău de soții Vasilica și Cornel Agop a cucerit patru medalii (aur la paralele și bârnă și argint în finala pe aparate și argint la individual compus la Junioare I- Nivel 1), calificându-se astfel pentru Mondialele de junioare de luna aceasta, din Filipine.

Alături de Alexia Blănaru, SCM Bacău a mai avut o reprezentantă pe podiumul Campionatelor Naționale de la Deva: Elena Cerguță.

Sportiva lansată de antrenoarele Mihaela Bucur și Alexandra Roșu a confirmat parcursul său in-crescendo din 2025, trecându-și în cont două medalii naționale în întrecerea Junioarelor I- Nivel 2.

Astfel, Elena, care de anul trecut este componentă a Centrul Național Olimpic de Pregătire al Junioarelor de la Onești, și-a adjudecat argintul la bârnă și bronzul la sol, seria rezultatelor sale fiind completată cu un loc 6 la individual compus.

Grație acestor performanțe, Elena Cerguță s-a calificat și reprezintă, chiar săptămâna aceasta, România, la Campionatele Balcanice de la Zadar (Croația), unde este însoțită de antrenorul său de la CNOPJ Onești, Florin Uzum.

O altă gimnastă antrenată de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu la SCM Bacău, Diana Bichescu a avut, la rândul său, o evoluție frumoasă, fiind apreciată pentru eleganța execuțiilor și grația sa la Naționalele de la Deva, unde a concurat la categoria Junioare III- Nivel 6.

„Sunt foarte mulțumită de evoluția și rezultatele obținute la acest Campionat Național și le urez mult succes fetelor. Să fie sănătoase, să aibă încredere în ele pentru că vor reuși ceea ce și-au propus”, a declarat antrenoarea SCM Bacău, Mihaela Bucur. Prin urmare, gimnastica băcăuană continuă să aibă ținută de clasă. Și, așa cum o arată rezultatele de prim-plan, nu doar trecut și prezent, ci și viitor.