Gimnastică/ CN Individual Open: Băcăuanca Alexia Blănaru, vicecampioană națională de Senioare și dublă medaliată cu aur la paralele și bârnă la Tinere Speranțe!

La 15 ani, eleva antrenorilor emeriți ai SCM, Vasilica și Cornel Agop a triumfat la o categorie superioară de vârstă, aflându-se în cursă pentru prezența la Mondialele de Junioare din noiembrie, de la Manila

Anul de grație al Alexiei Blănaru continuă. Pentru gimnasta descoperită, formată și lansată de antrenorii emeriți Vasilica și Cornel Agop la SCM Bacău, 2025 i-a adus în primăvară titlul de campioană a României la individual compus la Junioare 1 și în vară rolul de portdrapel al delegației tricolore la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Croația, acolo unde băcăuanca a cucerit argintul la sărituri și bronzul la individual compus.

Dar nu numai! Pentru că așa cum după primăvară vine vara, iar după vară sosește toamna, în această stagiune autumnală, Alexia a strălucit din nou. Demonstrând că gimnastica băcăuană continuă să țină steagul sus, în ciuda tuturor vicisitudinilor.

Deși în vârstă de numai 15 ani, componenta Centrului Olimpic pentru Junioare de la Deva s-a laureat, weekendul trecut, cu ocazia Campionatelor Naționale Individuale Open de la Ploiești, vicecampioana României la Senioare la individual compus! Aurul a fost adjudecat de Denisa Golgotă (CSA Steaua București), cu 52,050 puncte, argintul revenind Alexiei Blănaru cu un punctaj de 50,700. Bilanțul gimnastei SCM Bacău la Naționalele Open de la Ploiești a fost completat cu alte două medalii. Ambele de aur, ambele în finala pe aparate de la Tineret Speranțe.

Astfel, Alexia a triumfat la paralele cu 11.550 puncte și la bârnă, cu un punctaj de 12.900. O evoluție foarte bună, care o menține pe eleva soților Agop în cursa pentru Campionatele Mondialele de Junioare programate luna viitoare, la Manila, asta în condițiile în care întrecerile de la Ploiești au constituit prima selecție pentru Mondiale.

„Suntem foarte mândri și bucuroși de prestația și rezultatele Alexiei, care și-a demonstrat și cu acest prilej valoarea, ambiția și apetitul pentru performanță”, a declarat antrenoarea SCM Bacău, Vasilica Agop. Anul de grație al Alexiei Blănaru continuă, așadar. Mai ales că după octombrie vine noiembrie, iar ultima lună a toamnei are în calendar, așa cum aminteam, Mondialele de Junioare.