Gimnastică: Cealaltă față a medaliei mondiale cucerite de Alexia Blănaru

Cornel și Vasilica Agop, antrenorii care au descoperit-o și format-o pe laureata cu bronz la Campionatul Mondial de Juniori din Filipine au dezvăluit secretele unei astfel de reușite, dar și gradul de dezinteres pe care SCM Bacău îl manifestă față de o performanță de un asemenea nivel și impact. De notat și pasivitatea Consiliului Local. Și faptul că doar Consiliul Județean Bacău a susținut până acum performanțele Alexiei prin premieri de ordin financiar

Cap de afiș la Manila

În urmă cu nici o săptămână, gimnasta băcăuană în vârstă de 15 ani Alexia Blănaru ținea capul de afiș al Campionatelor Mondiale pentru Juniori de la Manila. În capitala Filipinelor, sportiva legitimată la SCM Bacău a cucerit medalia de bronz la sărituri și a contribuit decisiv la performanța României de a se situa, la nivel de echipe, a cincea în lume și a doua în Europa! Totodată, Alexia, care de doi ani este componentă a Centrului Olimpic pentru Junioare de la Deva, s-a calificat la Mondialele din Filipine în alte două finale, clasându-se a șaptea la bârnă și a 13-a la individual compus. Pe scurt, o super-performanță. Ce stă în spatele ei? Ca de obicei, când vorbim de excelență: muncă, talent, muncă, răbdare, muncă, sacrificii, muncă, ambiție, muncă, inteligență și din nou muncă. Dar există și o altă față a medaliei. Ea ascunde dezinteres și rea-voință, rea-voință și dezinteres. Despre muncă, talent, răbdare, sacrificii, ambiție și inteligență, ca și despre dezinteres și rea-voință au vorbit, în premieră, în fața presei, vineri, 28 noiembrie, antrenorii emeriți Cornel și Vasilica Agop, tehnicienii care au descoperit-o, format-o și pregătit-o la SCM Bacău pe laureata cu bronz la Mondiale. Soții Agop nu au evitat niciun subiect. Au răspuns cu franchețe tuturor întrebărilor.

„Un fel de a trăi”

„Reușitele Alexiei Blănaru sunt mai mult decât niște povești scrise cu cerneală pe hârtie. Reprezintă un vis dus până la capăt de un copil extraordinar, pentru care gimnastica nu este doar un sport, ci un fel de a trăi. Este suficient să amintim că doar anul acesta, Alexia a cucerit la concursuri naționale și internaționale nu mai puțin de 11 medalii, dintre care cinci de aur, patru de argint și două de bronz. Alexia este o adevărată campioană în tot ce face, nu doar în sala de gimnastică. Ea este foarte bună și la școală”, a declarat Vasilica Agop, cea care a izbucnit literalmente în plâns sâmbăta trecută, atunci când eleva sa a urcat pe podiumul de premiere al Mondialelor, în compania americancei Lavienna Crain și a japonezei Misa Nishiyama. „Îmi aduc aminte că Alexia a intrat pentru prima oară în sala de gimnastică la vârsta de patru ani și jumătate. Aș minți dacă aș spune că am văzut o perspectivă certă. Pot spune, în schimb, cu aceeași sinceritate, că am văzut un copil foarte curajos, foarte muncitor și foarte receptiv. Tot ce îi spuneam făcea. Și făcea bine. S-a văzut încă de la primul an de concurs când s-a laureat triplă campioană națională”, a dat timpul înapoi Cornel Agop.

Ochi în ochi

„În 2019, la nouă ani, la Arad, Alexia Blănaru a ieșit campioană chiar de ziua sa. Organizatorii au aflat că este ziua de naștere a Alexiei și au pus la difuzoare «La mulți ani». Întreaga sală a cântat ceea ce a fost ceva foarte emoționant pentru noi toți”, a rememorat și Vasilica Agop, care a mai e evidențiat o calitate a sportivei ce și-a încheiat anul acesta junioratul: „Spre deosebire de mulți alți copii, Alexia s-a remarcat încâ de la câțiva anișori prin faptul că te privea direct în ochi când vorbeai cu ea. Era un gen de comunicare totală”. Încă un lucru important: lipsa accidentărilor. „Într-adevăr, Alexia nu s-a accidentat niciodată pe parcursul antrenamentelor făcute alături de noi. Progresul său este categoric, iar la fel de categoric e faptul că ea nu ar fi ajuns atât de sus fără o bază temeinică. Tot ce ne-am propus să o învățăm, am învățat-o.Țin minte că i-am spus tatălui său: <Nu o să regretați că s-a apucat de gimnastică>”, a afirmat Cornel Agop. „A contat foarte mult faptul că părinții Alexiei au crezut foarte mult în noi”, a completat Vasilica Agop.

Pe banii antrenorilor

Apropo de încredere. În posibilitățile Alexiei Blănaru de a performa la nivel național și internațional și în măiestria antrenorilor Cornel și Vasilica Agop nu a crezut însă tocmai propriul lor club, SCM Bacău. O spun faptele. Și o întăresc soții Agop, care, după cum spuneam, nu au evitat răspunsul la nicio întrebare, indiferent cât de incomodă a fost. Așa ni s-a reamintit cum a fost trecut pe linie moartă antrenorul Cornel Agop de către directorul SCM Bacău, Ion Șarban în 2021: „Invocându-se un ordin de ministru, s-a renunțat și la mine, și la alți antrenori. În timp, ceilalți au fost reactivați. Eu, în schimb, am rămas exclus, spunându-mi se că dacă vreau să mai antrenez, să o fac la nivel de voluntariat. Am refuzat. Am continuat însă să-mi ajut soția și sportivele de la distanță. Vasilica filma un exercițiu, mi-l trimitea, iar apoi ne consultam și hotăram cum și ce trebuie îmbunătățit”. Tot așa am aflat că Alexia nu a beneficiat de premieri din partea clubului: „Domnul director Ion Șarban ne-a spus că nu sunt bani. Mai mult, anul acesta, Alexia a participat la trei Campionate Naționale, iar toate participările sale au fost finanțate de mine, Vasilica Agop. Clubul nu a avut buget pentru așa ceva”.

Un trening vechi de șapte ani

Am aflat și că medaliata cu bronz la Mondiale nu a avut parte de cantonamente din partea SCM Bacău: „Același motiv: nu sunt bani”. Și că ultimul trening primit de Alexia din partea SCM Bacău datează din 2018, de când director era Mihaela Melinte: „Are și azi treningul acela. Noi credem că puteau fi găsite soluții de finanțare din partea domnului director Șarban care, ca manager, avea posibilități să atragă atenția sponsorilor și autorităților, cu atât mai mult cu cât vorbim de o sportivă cu rezultate importante”. Ni s-a confirmat pasivitatea (eufemism) manifestată de municipalitate referitor la performanța sportivă: „Din partea Consiliului Local, nimic. Absolut nimic. Există acum, după reușita Alexiei de la Mondiale o serie de promisiuni. Sperăm ca ele să se materializeze. În acest sens, vom depune proiectele necesare. În schimb, Consiliul Județean Bacău ne-a fost alături. În acești ultimi trei ani, Consiliul Județean ne-a sprijinit mereu prin premieri de ordin financiar. Atâta motivație avem și noi”. În fine, am avut și confirmarea faptului că echipamentul existent în Sala de Gimnastică „Monica Roșu” este… vechi, antic și de demult: „Aparatura este învechită. Tot ce putem face este să o recondiționăm în permanență pentru a scoate noi campioni”. Chiar așa, asta e tot ce se poate face?

„Excelența e peste tot și nicăieri”

Și dacă tot am amintit de Monica Roșu, nu am rezistat tentației de a solicita soților Agop să facă o comparație între fosta lor elevă, dubla laureată cu aur la Olimpiada de la Atena, din 2004 și actuala lor sportivă, proaspăta medaliată cu bronz la Mondialele de Junioare. „Evident că sunt și asemănări, și deosebiri. Înainte de toate, nu trebuie uitat că Monica Roșu și Alexia Blănaru aparțin unor vremuri diferite. Asemănări? Amândouă, campioane la sărituri. Deosebiri? Sunt diferite în privința caracterului, chiar dacă au aceeași zodie, Taur”, este crochiul celor două portrete paralele făcut de Cornel și Vasilica Agop. Peste doi ani și jumătate este programată Olimpiada de la Los Angelea. Spre „orașul îngerilor” privesc și soții Agop. Privesc cu încredere: „Sigur că privim cu încredere spre Olimpiada de la Los Angeles. Alexia nu are nevoie decât de răbdare și de sănătate. Evident, și de sprijin. Și dacă tot vorbim de… orașul îngerilor și de sprijin, aș vrea să amintesc figura unui om care ne-a ajutat enorm și care cred că a fost îngerul călăuzitor al Alexiei la Mondiale, regretatul domn George Gorgoi”. Ultimul cuvânt i-l cedăm fostului direcor al SCM Bacău, Dorin Arădăvoaicei, care, în preziua împlinirii a 84 de ani, a dorit să le fie alături soților Agop la această conferință de presă: „Să știți că excelența există peste tot și nicăieri”. În Bacău mai mult ca oriunde, și într-un sens și în celălalt, domnule profesor!