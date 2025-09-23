Gimnastică/ Campionatul Național Open: Gimnastica băcăuană rămâne pe val, chiar dacă unii nu și-o doresc

SCM Bacău va avea două reprezentante în concurs la Naționalele Open de la Ploiești: Alexia Blănaru și Elena Cerguță

Gimnastica băcăuană rămâne sus. Sus, pe val. Și o face în ciuda tuturor dificultăților interne și externe, din nefericire, deloc mici și deloc puține. Astfel, două gimnaste SCM Bacău, Alexia Blănaru și Elena Cerguță vor participa, săptămâna viitoare, la Campionatul Național Open rezervat categoriilor de vârstă începând cu 13 ani și până la junioare inclusiv.

Alexia Blănaru, sportivă descoperită, antrenată și promovată de soții Vasilica și Cornel Agop este componentă a CNOPJ Deva și se va prezenta la CN Open de la Ploiești aureolată de evoluția excelentă avută la Festivalul Olimpic al Tineretului European din această vară, din Croația, unde a cucerit argintul la sărituri și bronzul la individual compus.

Obiectivul Alexiei la Naționalele Open este de a obține un punctaj menită să-i asigure participarea la Mondialele de Junioare programate la mijlocul lui noiembrie.

Elena Cerguță, gimnastă descoperită și promovată de antrenoarele Mihaela Bucur și Alexandra Roșu este componentă a CNOPJ Onești și are ca țintă participarea la Balcaniadă. Totodată, la Campionatele Naționalele Open vor oficia, ca arbitre, Vasilica Agop- arbitră internațională invitată de FRG și Mihaela Bucur- arbitră națională din partea SCM Bacău.

„Le dorim participantelor secției noastre, Alexia și Elena să facă un concurs bun și mult, mult succes”, a declarat antrenoarea emerită Vasilica Agop.