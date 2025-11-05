Gimnastică/ Campionatul Național Junioare I, II și III: Băcăuanca Alexia Blănaru, calificată la Mondiale!

Eleva antrenorilor emeriți ai SCM Bacău, Vasilica și Cornel Agop s-a impus autoritar la Naționalele de la Deva, unde, weekendul trecut, la Junioare I- Nivel 1, a cucerit două medalii de aur la paralele și bârnă și una de argint la sol în finala pe aparate, plus argintul la individual compus. Grație acestor rezultate, sportivă de 15 ani și-a confirmat locul în lotul României care va concura luna aceasta, la campionatele lumii din Filipine

Gimnastica băcăuană este, din nou, una de Mondiale! Inclusiv la propriu, nu numai la figurat. Astfel, Bacăul și SCM Bacău vor figura pe harta Campionatelor Mondiale de gimnastică pentru junioare, programate luna aceasta la Manila, în Filipine, grație Alexei Blănaru.

Gimnasta în vârstă de 15 ani descoperită și șlefuită la SCM Bacău de antrenorii emeriți Vasilica și Cornel Agop și-a asigurat prezența în lotul național al României în baza rezultatelor de excepție de anul acesta.

După argintul la sărituri și bronzul de la individual compus de la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Croația, Alexia Blănaru, care este componenta Centrului Olimpic pentru Junioare de la Deva, a strălucit în această toamnă și la întrecerile interne, care au constituit criteriu de selecție pentru Mondiale.

Astfel, cu ocazia Campionatelor Naționale Individuale Open de la Ploiești, băcăuanca a triumfat la o categorie de vârstă superioară, laureîndu-se vicecampioana României la Senioare la individual compus și cucerind două medalii de aur la paralele și bârnă în finala pe aparate de la Tineret Speranțe. Weekendul trecut, Alexia a ieșit din nou la rampă. De data aceasta, la Campionatele Naționale pentru Junioare I, II și III desfășurate la Deva.

Produsul „laboratorului de talente Vasilica & Cornel Agop” a dominat finala pe aparate de la Junioare I- Nivel 1, unde a cucerit aurul atât la paralele, cât și la bârnă și argintul la sol. În prealabil, Alexia a făcut o figură frumoasă și la individual compus unde, cu un punctaj de 48.750, și-a adjudecat argintul național, fiind devansată doar de Iris Diana Iordache (Steaua), cu 49.050 puncte. Prin urmare, o evoluție la superlativ. Cu adevărat de… Mondiale. Unde cu toții îi vom ține pumnii. Începând cu mentorii săi de la SCM, soții Agop:

„Ne bucurăm foarte mult pentru Alexia, care culege roadele muncii, ambiției, sacrificiiilor și, nu în ultimul rând, ale valorii sale. Suntem cu adevărat mândri de ea, îi urăm succes la Campionatele Mondiale din Filipine și suntem convinși că parcursul său va continua, tot mai sus și mai fructuos”.