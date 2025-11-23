Gimnastică/ Campionatul Mondial de Junioare: Super-performanță: băcăuanca Alexia Blănaru, bronz mondial la sărituri!

După locul 5 (și poziția secundă european, „tricolorele” fiind devansate pe plan continental doar de Europa) cu echipa României și calificarea în finală la individual compus, unde s-a clasat a 13-a în lume, eleva antrenorilor emeriți ai SCM Bacău, Vasilica și Cornel Agop a dat lovitura la sărituri, ocupând duminică, la Manila, treapta a treia a podiumului. Pentru Alexia urmează finala de la bârnă a Mondialelor din Filipine. „Performanța Alexiei m-a emoționat până la lacrimi”, a mărturisit Vasilica Agop, antrenoarea proaspetei medaliate cu bronz

Deși măcinată la greu de scandaluri interne, gimnastica românească ține, în continuare, steagul sus în lume. Și, în ciuda faptului că este ignorată total de autoritățile locale, gimnastica băcăuană permite României să fluture tricolorul în competiții de nivel și impact mondial. Nu e o figură de stil. Și nici o întâmplare! Duminică, băcăuanca Alexia Blănaru a făcut ca drapelul României să fie prezent sus, pe podiumul Campionatelor Mondiale de gimnastică pentru junioare din Filipine.

La Manila, Alexia a cucerit bronzul în finala probei de sărituri, cu un punctaj de 13,566. Și nu e singura performanță la Mondialele de la Manila pentru gimnasta în vârstă de 15 ani descoperită și șlefuită la SCM Bacău de antrenorii emeriți Vasilica și Cornel Agop. Vineri seara, Alexia Blănaru a reușit să se claseze cu echipa României pe un onorant loc 5. Cu un total de 101.163 puncte, tricolorele au fost devansate de Franța, Japonia, SUA și China, ceea ce presupune că pe plan european s-au poziționat pe un extraordinar loc secund.

Totodată, Alexia, grație unei prestații solide, punctată cu 51.465, s-a calificat și în finală la individual compus, unde s-a plasat sâmbătă a 13-a în lume, cu punctajul de 50.928: Sărituri- 13.366, Paralele- 11.833, Bârnă- 13.266, Sol- 11,733. Pentru gimnasta legitimnată la SCM Bacău care este componenta Centrului Olimpic pentru Junioare de la Deva urmează încă o finală: cea de la Bârnă. Un parcurs cu totul și cu totul remarcabil, care a făcut-o pe antrenoarea de club a Alexiei, Vasilica Agop să izbucnească în plâns:

„Performanța Alexiei de la Campionatele Mondiale de la Manila m-a emoționat până la lacrimi. Suntem mândri și fericiți pentru reușitele campioanei noastre”. Fără doar și poate, lacrimile care au udat obrajii Vasilicăi Agop au fost de bucurie. Dar e foarte posibil ca ele să fi izvorât și din frustrarea de a vedea- o dată în plus- cum marea performanță este ignorată complet de autorități.

În acest sens, este suficient să amintim că reușita Alexiei din 2024, de la Gimnaziada derulată în Bahrein, unde băcăuanca s-a laureat campioană mondială școlară la individual compus și vice-campioană la sărituri și sol, nu a fost premiată de municipalitate. Evident, nu e singurul caz. Din fericire pentru sportul băcăuan și românesc, performeri la cel mai înalt nivel precum Alexia Blănaru (sau Daria Vrînceanu, Ramona Verman, Delia Aștefănoaie, Costa Popovici, Alex Soare, Denis Mihai, iar lista poate continua) au demonstrat că știu să treacă peste toate obstacolele financiare și peste întreaga nepăsare a autorităților, continuându-și seria de izbânzi.

Și ținând steagul Bacăului și al României sus, sus de tot. În cazul Alexiei, evoluția de prim-plan de la Mondialele de la Manila vine după ce anul aceasta, băcăuanca a cucerit mai întâi argintul la sărituri și bronzul la individual compus la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Croația, apoi titlul de vicecampioană a României la Senioare la individual compus și două medalii de aur la paralele și bârnă în finala pe aparate de la Tineret Speranțe (prin urmare, la categorii superioare de vârstă), pentru ca la Naționalele de Junioare I, să obțină aurul la paralele și bârnă și argintul la sol în finala pe aparate și medalia de vicecampioană a țării la individual compus.

O fi prea puțin? Probabil că da pentru cei care obișnuiesc să cate aiurea, doar către pasarele inutile și super-costisitoare ce duc de niciunde către nicăieri.