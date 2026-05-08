 Gimnastică: Băcăuanca Vasilica Agop arbitrează etapa de Cupă Mondială din Bulgaria

În acest weekend, la Varna, în Bulgaria, va avea loc una din etapele Cupei Mondiale de gimnastică.

La FIG World Challenge Cup Varna, așa cum se intitulează oficial competiția programată în „Palace of Culture & Sports”, un complex de 2000 de locuri pregătit să găzduiască elita gimnasticii mondiale, va fi prezentă, alături de cele 20 de federații naționale înscrise în concursul feminin, și România.

Din delegația tricoloră face parte, în calitatea sa de arbitru internațional, și băcăuanca Vasilica Agop.

n ceea ce o privește pe gimnasta băcăuancă Alexia Blănaru, singura medaliată a României la Mondialele de junioare de anul trecut, de la Manila, nu va fi prezentă la Varna, ea urmând să participe, așa cum ne-a comunicat Vasilica Agop, antrenoarea sa de la SCM Bacău, la finalul lunii mai, la o altă etapă de Cupă Mondială, la Koper, în Slovenia.

Finalele pe aparate ale FIG World Challenge Cup Varna se vor derula sâmbătă, 9 mai (sărituri și paralele) și duminică, 10 mai (bârnă și sol).