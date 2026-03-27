Gimnastică: Băcăuanca Alexia Blănaru reprezintă România la prestigiosul „Trofeo Citta di Jesolo”

Medaliată cu bronz la Mondialele de junioare de anul trecut, sportiva în vârstă de 15 ani descoperită și formată de antrenorii Vasilica și Cornel Agop va concura în acest weekend, ca senioară, la prestigioasa competiție din Italia ce reunește pe malurile Adriaticei crema gimnasticii mondiale

La finalul acestei săptămâni, crema gimnasticii mondiale se va regăsi pe malurile Mării Adriatice. Mai exact, își va da întâlnire la Jesolo, în Italia, cu prilejul celei de-a 17-a ediții a prestigiosului concurs „Trofeo Citta di Jesolo”. La întrecerile din localitatea italiană aflată în apropiere de Veneția vor participa 14 națiuni: țara gazdă, Italia, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Argentina, Germania, China, Belgia, Franța, Albania, Malta, Polonia și Arabia Saudită.

În echipa României, care a ajuns joi în Italia se regăsește și băcăuanca Alexia Elena Blănaru, medaliată cu bronz la Mondialele de Junioare de anul trecut, de la Manila și decretată de Federația Română de Gimnastică drept a doua cea mai bună gimnastă a țării în 2025. Descoperită și formată de antrenorii Vasilica și Cornel Agop la SCM Bacău, Alexia Blănaru va concura în Italia în întrecerea senioarelor. În vârstă de 15 ani (va împlini 16 în luna mai), băcăuanca este componentă a Centrului Național Olimpic de la Deva și, așa cum a mărturisit într-un interviu acordat „Deșteptării” la începutul acestui an, are ca vis prezența la Olimpiada de la Los Angeles din 2028.

Alături de Alexia Blănaru, din echipa de senioare a României prezentă la „Trofeo Citta di Jesolo” mai fac parte: Miruna Valentina Botez, Ariana Florina Cotu, Adelina Cristina Ionescu, Iris Diana Iordache și Daria Ștefania Tănase. Formatul competiției prevede sistemul de concurs 6-6-3 (6 sportive pot evolua la fiecare aparat, iar cel mai bune 3 note sunt luate în calcul pentru echipă), iar întrecerile vor avea loc pe parcursul a două zile.

Sâmbătă, 28 martie, între orele 9.00 și 12.00 e programat concursul pe echipe și individual la junioare, pentru ca în intervalul orar 15.00-17.00 să aibă loc concursul pe echipe și individual la senioare. Duminică, 29 martie, cu începere de la ora 15.00 sunt programate finalele pe aparate la junioare și senioare. În Anul „Nadia Comăneci” să sperăm că băcăuanca Alexia Blănaru va avea un debut la senioare pe măsura valorii și ambiției sale.