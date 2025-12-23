Gimnastică: Băcăuanca Alexia Blănaru, a doua cea mai bună gimnastă a României în 2025!

Laureată cu bronz la Mondialele de junioare de la Manila, sportiva descoperită, formată și antrenată de Vasilica și Cornel Agop la SCM Bacău a fost plasată pe locul secund în ierarhia de final de an a FRG la secțiunea gimnastică artistică feminină, ea fiind devansată doar de cvadrupla medaliată la Europenele de la Lepizig, Ana Bărbosu

E vremea ierarhiilor de final de an. Și, în egală măsură, vremea pentru noi bucurii în ceea ce privește sportul băcăuan. Iar una din marile bucurii vine din gimnastică. Cadrul este oferit de reușita băcăuancei Alexia Blănaru, care a fost premiată cu titlul de a doua cea mai bună gimnastă a României în 2025!

În clasamentul prin care Federația Română de Gimnastică a desemnat cei mai buni sportivi ai săi în acest an, la gimnastică artistică feminină Alexia ocupă locul secund, fiind întrecută doar de cvadrupla medaliată la Europenele de la Lepizig, Ana Bărbosu.

Acest loc 2 este o nouă recunoaștere a valorii, talentului, puterii de muncă și de concentrare ce i-au permis junioarei de 15 ani descoperită, formată și pregătită de antrenorii emeriți Vasilica și Cornel Agop la SCM Bacău să strălucească din plin în anul care stă se încheie.

Performanța de top a Alexiei în 2025 este bronzul cucerit în proba de sărituri la Mondialele de Junioare derulate în noiembrie, la Manila, această medalie fiind, de altfel, și unica cu care delegația tricoloră s-a întors din capitala Filipinelor.

Pe lângă bronzul de la sărituri, băcăuanca a contribuit la clasarea României pe locul 5 în lume la echipe și pe poziția secundă în Europa, de vreme ce în ierarhia de la Manila, „tricolorele” au fost întrecute de Franța, Japonia, SUA și China. Totodată, la Mondialele din Filipine, Alexia Blănaru s-a calificat și în finala de la individual compus și cea de la bârnă. Turul de forță de la Mondiale a fost precedat de alte reușite de prim-plan, atât în competițiile interne, cât și internaționale.

Astfel, Alexia, care este componentă a Centrului Olimpic pentru Junioare de la Deva, a cucerit argintul la sărituri și bronzul la individual compus la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Croația, apoi titlul de vicecampioană a României la Senioare la individual compus și două medalii de aur la paralele și bârnă în finala pe aparate de la Tineret Speranțe (prin urmare, la categorii superioare de vârstă), pentru ca la Naționalele de Junioare I, să obțină aurul la paralele și bârnă și argintul la sol în finala pe aparate și medalia de vicecampioană a țării la individual compus. O suită de reușite remarcabile pentru o sportivă care nu a beneficiat, din păcate, de susținerea pe care ar fi meritat-o de la propriul club, SCM Bacău.

În ciuda tuturor neajunsurilor (a devenit virală știrea publicată de „Deșteptarea” conform căreia medaliata cu bronz de la Manila a fost ocolită de SCM Bacău nu doar la capitolul premieri și cantonamente, dar și în ceea ce privește echipamentul), iată că Alexia Blănaru încheie 2025 sus, sus de tot în topul FRG. Confirmând că este una din marile speranțe ale gimnasticii românești.

Și- de ce nu?- o demnă urmașă a campioanei olimpice, Monica Roșu, lansată, la rândul său, de soții Agop. „O felicit din suflet pe Alexia pentru această nouă izbândă și îi doresc multă sănătate pentru a ajunge acolo unde își dorește și unde ne dorim să o vedem: la Olimpiada de la Los Angeles”, a declarat antrenoarea SCM Bacău, Vasilica Agop.