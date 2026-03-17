Gimnastică/ 2026- Anul Nadia Comăneci: Nadia, prestație de 10 în Parlamentul European

Nadia Comăneci a fost invitată de onoare la Bruxelles pentru o serie de manifestări organizate cu ocazia a 50 de ani de la prima notă de zece din istoria gimnasticii. În discursul ținut marți, 17 martie, în cadrul conferinței „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, „Zeița de la Montreal” a îmbinat, așa cum o făcea și ca gimnastă, fantezia și rigoarea: „În afara sportului, eu am fost pasionată și de matematică. La Montreal am avut numărul 73. Ca să vedeți că nu e chiar o coincidență, am cucerit șapte medalii, dintre care trei de aur. Șapte plus trei fac zece, nota mea, iar șapte ori trei dă 21, la Montreal fiind a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice”

Astăzi, exact ca și ieri. La 50 de ani distanță de la splendida prestație avută la Olimpiada de la Montreal, unde a scris și rescris istoria gimnasticii, Nadia Comăneci păstrează același farmec. Și aceeași putere de atracție. Făcând ca Anul Nadia Comăneci să iasă cu adevărat din tipare. La fel au stat lucrurile și acum, la mijloc de martie, cu prilejul seriei de manifestări organizate în Parlamentul European pentru celebrarea reușitei istorice de la Montreal, din vara lui 1976, atunci când gimnasta oneșteană în vârstă de numai 14 ani obținea întâia notă de 10 acordată vreodată într-un concurs olimpic.

La Bruxelles, Nadia a fost însoțită de o delegație din orașul natal, ce i-a inclus pe primarul Adrian Jilcu, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate și un grup de tinere gimnaste de la clubul de pe Trotuș, dar și de o serie de mari sportivi ai României precum Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Simona Amânar, Constantina Diță, Ana Maria Brânză, Laura Badea, Marius Urzică și Marian Drăgulescu, alături de președintele COSR Mihai Covaliu.

Luni, pe 16 martie, „Zeița de la Montreal” s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Nadia i-a oferit acesteia cartea „Scrisori către o tânără gimnastă”, un tricou cu autograf și o eșarfă cu simboluri ale culturii românești. Totodată, Metsola a fost surprisă să afle, chiar din gura campioanei noastre, povestea despre lacuna computerului care, neavând prevăzut în program nota 10, a afișat pe tabela Sălii „Forum” din Montreal sugestivul 1.00.

„Mă bucură întâlnirea cu doamna Metsola, care s-a dovedit o persoană prietenoasă și comunicativă. Așa cum mă bucură mult că am ajuns, în premieră, în Parlamentul European și am putut să o fac având alături reprezentanți din generații diferite ale gimnasticii”, a mărturisit Nadia Comâneci. Marți, 18 martie, a avut loc conferința „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, găzduită de viceprepședintele Parlamentului European, Victor Negrescu și de președintele Comisiei REGI din Parlamentul European, Dragoș Benea. Discursul Nadiei a fost unul cu adevărat emoționant, început și încheiat în engleză, dar având miezul în limba română:

„Nu-mi vine să cred că după 50 de ani de la primul 10 ne aflăm aici, în Parlamentul European. E fantastic. Iar întâlnirea noastră se datorează faptului că ne-am conectat prin sport. Mă gândesc că micuța fetiță de șase ani care eram atunci când am intrat pentru prima oară într-o sală de gimnastică a avut curajul de a nu se teme și de a descoperi drumuri necunoscute. Faptul că m-am născut în România, că am avut alături antrenorii, familia, țara m-au ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. Este baza valorilor”.

Gimnasta care zâmbea rar, foarte rar în timpul concursurilor, a descrețit frunțile tuturor celor aflați la conferință. Mai întâi vorbind despre micuțele gimnaste ale CSM Onești prezente alături de ea („văd că toate și-au făcut freza Nadiei de la Montreal, cu codiță de cal”) și apoi amintind despre celebrul 1.00: „Tabela electronică nu era pregătită, deci pot spune că eu, la 14 ani, am apărut înaintea AI-ului”. Multipla campioană a alăturat, o dată în plus, poezia și matematica, fantezia și rigoarea, elementele care i-au conferit acea aură inegalabilă ca gimnastă:

„În afară de sport, mă interesa și matematica. La Montreal, echipa României a primit numere de concurs de la 70 la 76, eu având numărul 73. Ca să vedeți că nu e chiar o coincidență, am cucerit șapte medalii, dintre care trei de aur. Șapte plus trei fac zece, nota mea, iar șapte ori trei dă 21, la Montreal fiind ediția cu numărul XXI a Jocurilor Olimpice”. În fața acestei demonstrații fluente și remarcabile precum un exercițiu la paralele marca „Nadia- Montreal 1976”, audiența a izbucnit în aplauze. Fix ca la Montreal, în 1976. În final, Nadia Comăneci a subliniat:

„E foarte important să avem vise. Aici suntem un grup de foști sportivi din România care avem împreună 40 de medalii olimpice. Acest lucru va fi dus mai departe de aceste fetițe de la Onești, care au decis să facă sport pentru că au găsit o motivație: să se descopere pe ele”. Directorul CSM Onești, Ingrid Istrate a făcut o reverență în fața cuvintelor rostite de Nadia: „A vorbit extrem de frumos, de cald, direct din inimă, atingând foarte multe aspecte”.

În discursul său, europarlamentarul Dragoș Benea a alăturat zborul grațios al „Păsării măiastre” realizate de Constantin Brâncuși și grația zborului din exercițiile artistice ale Nadiei Comăneci: „Constantin Brâncuși- de la a cărui naștere marcăm în 2026 exact 150 de ani- afirma, într-o mărturisire demnă de o profesiune de credință privitoare la arta sa, că nu a sculptat păsări, ci zboruri.

Mă întreb cum ar fi arătat «Măiastra» prin care marele Brâncuși, dacă ar mai fi trăit, ar fi imortalizat zborul către perfecțiune al Nadiei Comănecii, petrecut acum 50 de ani, în Olimpiada de poveste de la Montreal. Cu siguranță că ar fi fost o capodoperă demnă de panteonul ce găzduiește cele mai izbutite realizări ale umanității”.

În final, Dragoș Benea a făcut referire la locul de origine al celei care apărea pe coperta revistei Time cu titulatura „She is Perfect!”: „Pentru câțiva dintre noi din această sală, faptul că drumul spre perfecțiune inaugurat de Nadia în urmă cu jumătate de secol a pornit din județul nostru natal, Bacău, este o bucurie în plus”. Astăzi, exact ca și ieri. Și la fel ca mâine.