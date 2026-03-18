Gimnasta SCM Bacău Elena Cerguță, alături de Nadia în Parlamentul European: „O onoare”

2026 este, în mod oficial, Anul Nadia Comăneci. Anul care celebrează împlinirea a jumătate de veac de la performanța istorică a Nadiei la Olimpiada de la Montreal, încununată cu obținerea primei note de 10 din analele gimnasticii în cadrul unui concurs olimpic. În seria de manifestări organizate în Anul Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal” a fost invitată la începutul acestei săptămâni în Parlamentul European.

La Bruxelles, Nadia a fost însoțită de o delegație din orașul natal, Onești, ce i-a inclus pe primarul Adrian Jilcu, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate și un grup de cinci gimnaste de la Centrul Național Olimpic de Pregătire al Junioarelor de la Onești, antrenat de Ileana Hrișcă și Florin Uzum. Printre cele cinci gimnaste junioare prezente alături de Nadia Comăneci în Parlamentul European s-a regăsit și tripla campioană balcanică de junioare de anul trecut, băcăuanca Elena Maria Cerguță.

„A fost o onoare și o bucurie să fac parte din echipa care a însoțit-o pe Nadia la acet eveniment de gală. Acest lucru mă motivează să lucrez mai mult pentru a avea rezultate din ce în ce mai bune, astfel încât să duc mai departe faima gimnasticii din județul Bacău”, a mărturisit pentru „Deșteptarea”, Elena Cerguță. Născută în 2011, Elena a început să practice gimnastica la SCM Bacău în anul 2016, sub îndrumarea antrenoarelor Mihaela Bucur și Alexandra Roșu, iar din ianuarie 2024 este componentă a CNOPJ de la Onești.

„Pentru mine, ca antrenor, este o mare mândrie să știu că una dintre sportivele mele face parte din delegația prezentă la Parlamentul European alături de Nadia Comăneci. Consider că această participare reprezintă o recunoaștere a muncii, a disciplinei și a valorilor pe care sportul le transmite tinerelor generații. Sunt convinsă că această experiență va fi una valoroasă pentru Elena și o va motiva să muncească și mai mult pentru a reprezenta cu mândrie SCM Bacău și România”, a declarat antrenoarea Elenei Cerguță la SCM Bacău, Mihaela Bucur.

Marți, în cadrul conferinței „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, găzduită de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu și de președintele Comisiei REGI din Parlamentul European, Dragoș Benea, Nadia Comăneci a ținut să remarce că gimnastele de la Onești care au însoțit-o la Bruxelles „și-au făcut toate freza Nadiei de la Montreal, cu codiță de cal și poartă un echipament de prezentare foarte asemănător cu cel al României de la Olimpiada din 1976”.

În plus, făcând referire că „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On” a avut darul de a reuni sportivi ce au adus României nu mai puțin de 40 de medalii olimpice (alături de Nadia regăsindu-se Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Simona Amânar, Constantina Diță, Ana Maria Brânză, Laura Badea, Marius Urzică, Marian Drăgulescu și Mihai Covaliu) „Zeița de la Montreal a ținut să facă o predare simbolică de ștafetă:

„Acest lucru va fi dus mai departe de aceste fetițe de la Onești, care au decis să facă sport pentru că au găsit o motivație: să se descopere pe ele”. Așadar, o onoare, dar și o mare responsabilitate pentru noul val al gimnasticii din România, din care face parte și băcăuanca Elena Maria Cerguță.