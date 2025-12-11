„Genealogii imaginare”. Expoziție de sculptură Marian Petre

Pentru a marca așa cum se cuvine aniversarea a 91 de ani de la nașterea sculptorului George Apostu (20 decembrie 1934), la inițiativa managerului Ovidiu Ungureanu, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău propune anul acesta publicului iubitor de artă o amplă expoziție personală de sculptură, semnată de Marian Petre și intitulată „Genealogii imaginare”. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 19 decembrie 2025, ora 16.30, la Muzeul de Artă Contemporană al Centrului de Cultură „George Apostu”.

Marian Petre s-a născut pe 12 februarie 1963 în Drăgănești-Olt și a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Secția Sculptură, în 1987. Din 1996, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și trăiește la București. Bogata sa activitate artistică s-a materializat în expoziții personale și colective în ţară şi în străinătate, participări în simpozioane de sculptură naționale și internaționale şi prezenţe în cataloage şi licitații. Cea mai recentă expoziție a fost deschisă la Galeria Artoteca a Bibliotecii Metropolitane din București în 2024.

Caracterizată de un pronunțat caracter sintetic și o forță metaforică surprinzătoare, sculptura lui Marian Petre evocă lumea trecută a înaintașilor săi, plonjând în starturile profunde ale memoriei. Artistul aduce în prezent chipuri de oameni dispăruți în chip tragic, supuși robiei sau sărăciei. Asemenea arheologului care sondează straturile adânci ale pământului sculptorul „sapă” în straturile profunde ale memoriei spre a descoperi acolo legătura sa cu antecesorii. În general, tematica sa favorită este legată de familie, cuplul bărbat-femeie ca generator de viață, maternitatea.

Aparținând etniei rrome, Marian Petre asociază adesea temei etnice subiecte dureroase precum holocaustul sau robia, însă artistul este în general preocupat de condiția umană de fragilitatea și caracterul trecător al vieții omului.

Marian Petre lucrează în toate materialele destinate sculpturii, dar cu precădere în metal și lemn, asociind chiar aceste două tipuri de materiale în compoziții de o mare profunzime a mesajului.

Expoziția sugestiv intitulată „Genealogii imaginare” va fi alcătuită din lucrări de sculptură de mari dimensiuni, câteva reliefuri și desene de sculptor.

După evenimentul dedicat aniversării a 35 de ani de la fondarea Centrului de Cultură „George Apostu”, al cărui nucleu l-a reprezentat relocarea de la Costinești a lucrării intitulate „Fructul Soarelui” a lui George Apostu, în vederea restaurării și amplasării în curtea Centrului de Cultură care-i poartă numele, al doilea eveniment menit să cinstească în anul 2025 memoria acestui artist de primă mărime al sculpturii românești moderne este expoziția de sculptură „Genealogii imaginare” curatoriată de criticul și istoricul de artă Luiza Barcan.

