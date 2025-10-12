Gata să fie dat afară de CSM Bacău, Alex Soare a bătut recordul național la maraton care data de aproape jumătate de secol!

Sportivul în vârstă de 34 de ani a trecut linia de sosire după două ore, 11 minute și 58 de secunde, doborând performanța de 2 ore, 12 minute și 30 de secunde stabilită în 1978 de Cătălin Andreica. „Sunt bucuros pentru reușită, dar dezamăgit de felul în care cei care trebuiau să mă susțină mi-au întors spatele. Cu excepția directorului Adrian Gavriliu, nimeni nu a crezut în mine”, a declarat pentru „Deșteptarea”, Alex Soare, performerul care se antrenează printre mașini, fugărit de câinii fără stăpân

În urmă cu o lună era ca și dat afară de la CSM Bacău! Acum, Alexandru Nicolae Soare scrie istorie!! Pentru CSM Bacău, pentru Bacău și pentru întreg atletismul românesc!!! Duminică, 12 octombrie, Soare a reușit să câștige Campionatul Național și Raffeisen Marathon București cu un rezultat de-a dreptul istoric: 2 ore, 11 minute și 58 de secunde.

Prin această performanță, atletul în vârstă de 34 de ani antrenat de Cristina Alexe a stabilit noul record al României în proba de maraton, doborând o reușită veche de aproape jumătate de secol. Mai exact, vechiul record data din 1978, fiind stabilit de Cătălin Andreica.

„Este o bucurie fără margini să stabilesc noul record național la maraton. Urmăresc acest obiectiv de foarte mult timp și iată că am reușit acum, când aproape nimeni nu mai credea în mine. Repet, e o bucurie de nedescris, care vine după multă, foarte multă dezamăgire”, a declarat, la scurt timp după această cursă fantastică Alex Soare pentru „Deșteptarea”.

„Am simțit încă de pe la kilometrul 38 că pot bate recordul, dar am încercat să-mi mențin calmul și ritmul. Când a trecut linia de sosire, am dat însă frâu liber tuturor emoțiilor. Era și normal într-un astfel de moment cu adevărat istoric și mai ales după toate lucrurile neplăcute care mi s-au întâmplat în ultima vreme”, a spus performerul CSM Bacău, care se antrenează pe unde poate, printre mașini și fugărit de câinii fără stăpân:

„Acesta este adevărul! În ciuda condițiilor deplorabile, nu am cedat și iată că eforturile mi-au fost răsplătite”. Alex Soare a ținut să adauge: „Eu nici acum nu am contract de activitate sportivă. Mai mult decât atât, puțin știu că am fost pe punctul de a fi dat afară de la CSM Bacău anul acesta.

Practic, cu excepția directorului Adrian Gavriliu, căruia îi mulțumesc și pe această cale și care s-a bătut pentru mine, toți cei care trebuiau să mă susțină, mi-au întors spatele. Mă refer la Consiliul de Administrație al clubului, dar nu numai. Eu reprezint Bacăul, iar Primăria, municipalitatea ar trebui să susțină înalta performanță în sport, nu să fie preocupată doar de sportul de masă. Sport de masă fără mare performanță nu poate exista deoarece copiii au nevoie de modele”.

Fără nicio îndoială, Alex Nicolae Soare este un astfel de model. Și merită tratat ca atare, mai ales acum, când a reușit un rezultat pur și simplu istoric!