Gala Voluntarului Băcăuan 2025 – 200 de voluntari celebrați la ediția a XVII-a, organizată în contextul Zilei Internaționale a Voluntariatului

Sala de Conferințe a companiei Agricola a găzduit ieri, 4 decembrie, ediția a XVII-a a Galei Voluntarului Băcăuan, organizată de Fundația de Sprijin Comunitar un eveniment emblematic dedicat recunoașterii contribuției celor care transformă comunitatea prin implicare, solidaritate și dăruire. Evenimentul s-a desfășurat în apropierea Zilei Internaționale a Voluntariatului (5 decembrie), oferind astfel un cadru simbolic în care întreaga comunitate băcăuană a celebrat rolul esențial al voluntarilor.

Peste 200 de tineri și adulți implicați în activități civice, educaționale, sociale și culturale au participat la gala care premiază anual cele mai importante proiecte și inițiative de voluntariat din județul Bacău. Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice, autorităților locale și partenerilor comunitari.

”Voluntariatul reprezintă unul dintre pilonii de rezistență ai dezvoltării comunitare. Prin implicarea lor, voluntarii oferă timp, competențe, energie și solidaritate acolo unde este cea mai mare nevoie. Ei sprijină educația, sănătatea, mediul, protecția socială și cultura, devenind un model de responsabilitate civică și leadership. Gala Voluntarului Băcăuan își propune an de an să aducă în atenția publicului impactul extraordinar pe care îl au voluntarii – oameni obișnuiți cu rezultate extraordinare – și să inspire noi generații să se implice activ în viața comunității”. – Gabriel Măgurianu, coordonatorul Centrului de voluntariat al FSC și coordonatorul evenimentului.

Evenimentul a fost onorat de participarea unor reprezentanți de vârf ai administrației publice locale: Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, Subprefectul Județului Bacău, Lucian Andrei, din partea Primăriei Municipiului Bacău, Ilie Bârzu, consilier local. Aceștia au înmânat cele mai importante premii ale Galei, și au transmis mesaje de apreciere pentru voluntarii băcăuani, subliniind importanța inițiativelor civice în dezvoltarea județului și sprijinul necesar pentru proiectele viitoare.

Iată în continuare lista laureaților ediției 2025 a Galei Voluntarului Băcăuan:

Cele mai bune proiecte de voluntariat ale anului 2025

 Tineret: Asociația de Tineret Onești – „10 pentru Onești”

 Educație: Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA) – „Smart Swipe & Re-Act”

 Social: Asociația Patmos – „Prânzul pe roți”

 Sănătate: Școala Sanitară Postliceală Sanity Bacău – „Pune diabetul pe fugă, sănătatea ta este importantă!”

 Mediu: Asociația Arta în Dar – „Arta și agroturism 2025”

Cei mai buni voluntari ai anului 2025

 Educație: Florin Jitaru – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău

 Tineret: Pașcu Ștefan-Vasile – ASCOR Bacău

 Social: Budăeș Enya-Carla – Fundația YANA

Cele mai importante distincții ale Galei au fost:

 Titlul de Voluntarul Anului 2025 în Județul Bacău: Ciupitu Ștefania Teodora – Asociația de Tineret Onestin

 Titlul de Proiectul de Voluntariat al Anului 2025 în Județul Bacău: „Vara Împreună” – Fundația Sf. Ioan Bosco

Pe lângă acordarea acestor premii, au fost evidențiați și aplaudați la scena deschisă și cei mai implicați și activi voluntari din cadrul FSC, titlul de Voluntarul anului 2025 în cadrul Fundației de Sprijin Comunitar revenind Dianei Alupei.

Gala Voluntarului Băcăuan 2025 a fost organizată cu sprijinul sponsorilor și partenerilor care au înțeles importanța susținerii voluntariatului în comunitate. Mulțumim Kaufland Romania, sponsorul principal al evenimentului, Agricola – gazda Galei și EvoTools, care a oferit un frumos cadou voluntarilor, sponsorizând o mică petrecere ce s-a desfășurat după eveniment, un moment de relaxare și socializare în care voluntarii s-au putut cunoaște mai bine și au celebrat împreună rezultatele muncii lor din ultimul an.

Ajunsă la ediția a XVII-a, Gala Voluntarului Băcăuan este unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate voluntariatului din România și singurul eveniment dedicat voluntarilor din județul Bacău. Ea promovează spiritul civic, implicarea activă și solidaritatea, contribuind la formarea unei comunități unite și implicate.