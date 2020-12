În cel de-al 70-lea an de existență, Sport Club Municipal Bacău încheie onorabil poate cea mai controversată perioadă calendaristică de la înființare. 2020 nu a fost doar un an pandemic, ci și un an în care cea mai galonată grupare sportivă a județului s-a reinventat, „recucerind” sediul de la stadionul „Municipal”, consolidându-și patrimoniul (sala de gimnastică, sala Slănic etc.) și lansând sportivi de top, având ca fundal financiar suportul contractelor de activitate sportivă. Prin urmare, la capătul unui astfel de an, clubul condus de Ion Șarban nu putea abandona tradiția organizării Galei „TOP 10 SCM Bacău” ce premiază constant cei mai merituoși sportivi și antrenori.

Anul acesta, Gala a fost una atipică, în ton cu reglementările impuse pentru împiedicarea răspândirii virusului Covid 19. Prin urmare, conducerea SCM Bacău a decis ca evenimentul să se desfășoare, în premieră, în Sala de Gimnastică „Monica Roșu”, care, proaspăt renovată, a garantat, prin cei peste 900 de metri pătrați, respectarea normelor sanitare actuale privind distanțarea. Totodată, din aceleași motive, Gala a fost una strict „în familie”, participanți fiind doar sportivii, antrenorii și personalul clubului. „Maeștrii de ceremonii” au fost ultimii trei directori ai clubului, Ion Șarban invitându-i alături de el pe Mihaela Melinte și Relu Auraș, pentru premierea sportivilor. Deloc întâmplător, ocupanții primlor trei locuri în TOP 10, și anume Saly Marian Palapuic și Bianca Ghelber (locul 1), Daniel Hermeziu și Alexandru Macovei (locul 2), Mihăiță Andrei Micu și Răzvan Manolache (locul 3) sunt sportivi pregătiți chiar de cei trei „maeștri de ceremonii” Șarban, Melinte și Auraș!

„Am dorit să transmitem ideea că la SCM Bacău există acum un sistem organizat, eficient, orientat spre încurajarea performanței și asigurarea unui cadru motivațional corespunzător rezultatelor înregistrate”, a declarat Ion Șarban, care a adăugat: „Bineînțeles că acest suport are la bază resursele clubului (MTS), sprijinul Primăriei și al Consiliului Local, sponsorii și susținătorii «de suflet». Palmaresul de 217 medalii înregistrat în 2020 este mai mult decât încurajator având în vedere efectele pandemiei care au limitat serios desfășurarea competițiilor, mai ales a celor internaționale, unde, de exemplu, luptele au fost cele mai defavorizate, fără niciuna din competițiile externe la care aveam deja obiective de performanță propuse”.

Așa cum aminteam, primul loc al Topului a fost adjudecat de aruncătoarea de ciocan Bianca Ghelber și de boxerul Saly Marian Palapuic, cei doi medaliați internaționali ai clubului în 2020 asigurând practic un arc peste generații și arătând că sportul băcăuan are trecut, prezent și viitor. Iar dacă Bianca Ghelber trage tare pentru prezența la Olimpiada din 2021 de la Tokyo, Saly Palapuic reprezintă un pariu pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, cele din 2024, de la Paris. Atletismul, boxul și luptele au fost foarte bine reprezentate în TOP 10 SCM Bacău. Astfel, aruncătorii Mihăiță Micu și Alisia Paruba, doi tineri de perspectivă, demonstrează că Mihaela Melinte și…. Bianca Ghelber au urmași de seamă la SCM. De asemenea, boxul și luptele arată unde se află „centrul de greutate” a înaltei performațe la SCM, experiența antrenorilor acestor secții și prezența loturilor naționale cantonate în Bacău. Pe lângă atleți (Bianca Ghelber, Mihăiță Micu, Alisia Paruba), boxeri (Saly Palapuic, Daniel Hermeziu, Alexandu Macovei, Dragoș Bobei, Dumitru Vicol, Eric Tudor, Vlăduț Preda, Lucian Mititelu) și luptători (Răzvan Manolache, Daniel Bezman, Vasile Cojoc, Alexandru Dosoftei, Igor Botez, Alexandru Solomon, Ana Maria Pal), TOP 10 SCM Bacău a confirmat și valoarea halterofililor, atât Andrei Ciobanu, cât și Florin Ichim (triplu recordmen național) fiind exponenți redutabili ai acestei secții olimpice.

Merită remarcat faptul că micuța campioană Alexia Blănaru a adus o pată de culoare și grație Galei „TOP 10 SCM Bacău” prin atitudinea de grație și echilibru specifice gimnasticii, după cum trebuie notat și că șase sportivi ai SCM Bacău se regăsesc și în topul de final de an al DJST Bacău.

Conformându-se normelor în vigoare, evenimentul derulat săptămâna trecută la Sala de Gimnastică „Monica Roșu” nu a depășit o oră. El s-a încheiat cu mesajul transmis prin intermediul video-proiectorului de directorul DJST, Radu Ababei, care a felicitat performerii inclusiv din postura unui fost angajat care nu poate uita că „sentimental și nu numai” Sport Club Municipal Bacău a fost primul său loc de muncă.