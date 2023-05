Gala Premiilor Comunității Băcăuane 2023, ediția XX,  pe ultima sută de metri.

Gala Premiilor Comunității Băcăuane, cel mai longeviv eveniment regional de caritate și de recunoaștere a implicării sociale, ajunge la ediția a XX-a.

Restaurantul Caprice Events, Bacău, partenerul nostru din seara zilei de 18 Mai, va găzdui peste 220 de reprezentanți ai societății civile locale și ai mediului de afaceri, reuniți pentru a-i cunoaște și aplauda pe cei mai implicați și activi membri ai comunității locale. Prezentarea galei va fi susținută de Iuliana Marciuc, iar 4 Magic Quartet și Vasilica Tătaru vor asigura buna dispoziție.

Principalul scop pentru organizarea Galei Premiilor Comunității Băcăuane este de face posibilă oferirea sprijinului material, prin sponsorizări și donații, pentru a susține continuitatea programelor sociale derulate de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în beneficiul bătrânilor și copiilor din județul Bacău, aflați în situații de sărăcie și excluziune socială.

Momentul culminant al serii va fi decernarea Premiilor Comunității Băcăuane. Se vor acorda din nou distincții unor ONG-uri/instituții, persoane și societăți comerciale, care au întreprins în anul precedent acțiuni și proiecte concrete, bine definite, ce au vizat dezvoltarea comunității locale, rezolvarea unor probleme de interes general, ajutorarea semenilor aflați în nevoie și sprijinirea categoriilor defavorizate, pe baza unor nominalizări trimise de publicul larg și analizate de un juriu imparțial.

Finaliștii Galei Premiilor Comunităţii Băcăuane, ediţia a XX-a, sunt:

Categoria persoane fizice:

Pentru o impresionantă poveste de viață, Suflet de Porțelan – ANDREEA LICHI; Pentru proiectul #EatPrayLove by Cantina Socială Maria Bronx – DANIEL ZODIAN; Pentru activitatea de excepție prin care a a reușit să aducă la cele mai înalte standarde Spitalul Orășenesc Buhuși, activitatea ce i-a adus decorarea cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler – CONSTANTIN POIANĂ.

Categoria instituţii şi ONG-uri:

Pentru proiectul PAL Community – Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiarii din comunitățile dezavantajate – ASOCIAȚIA LUMINA; Pentru 30 de ani de speranţă, încredere şi şanse oferite copiilor și tinerilor cu dizabilități – ASOCIAȚIA CENTRUL DANIEL; Pentru proiectul Clubul din Internat – ROMANIAN YOUTH MOVEMENT FOR DEMOCRACY.

III. Categoria firme şi companii:

Pentru susținerea performanței sportive – Casa Simba – SIMBA INVEST; Pentru susținerea oferită proiectelor sociale din Bacău – AGRICULTORUL GROUP; Pentru întreaga implicare comunitară din anul 2022, cu peste 1.100.000 de lei investiți în proiecte de interes public – AGRICOLA; Pentru deschiderea și suportul față de comunitatea locală – AE Electronics.

Premiul de Excelenţă:

Pr. IOAN BÂRGĂOANU, pentru întreaga activitate umanitară desfășurată în cadrul Protopopiatului Onești; Asociația Door2Outdoor pentru activitățile și proiectele dedicate promovării sportului pentru persoane cu dizabilități; Zidart (Asociația Ingenious Drama) pentru cele 5 ediții internaționale de Street Art Festival care au regenerat imaginea și cultura orașului Bacău.

Câștigătorii fiecărei categorii vor fi anunțați și premiați în seara evenimentului.

Ca în fiecare an, oamenii generoși vor putea licita în cadrul Galei pentru o serie de obiecte unice, de colecție: Tabloul Petale, Tandrețuri și Vânt – al artistei Mihaela Surugiu, un set pereche de lănțișoare cu pandantive – oferit de Bijuteria Giulia, un set UNICAT de bijuterii din bronz, pigmentat cu metale nobile, realizat de către Angels Hoch – oferit de Irina Popa, Broker de asigurări, un vin de colecție, Chateau Giscours Margaux provenit din colecția privată Francois Louis Vuitton – oferit de MYWine.ro, 2 piese de mobilă recondiționate și pictate manual în Atelierul Mozaic – by FSC, o pictură murală interioară sau exterioară, de 20 de metri pătrați (cu toate consumabilele și cheltuielile incluse) – oferită de echipa de artiști ai proiectului ZidArt.

Cu doar 150 de lei participanții la Gală vor putea cumpăra un bilet de tombolă primind, garantat, pe loc, un voucher de acces gratuit la SPA, în cadrul SPA FIALD BACĂU (Hotel Fiald). Iar cu biletul cumpărat, participanții vor putea câștiga, prin extragere, premii la fel de spectaculoase: pachete de servicii de training, consultanță și publicitate pentru companii, sejururi de vis în stațiuni din județul Bacău, coșuri cu delicii culinare, abonamente și vouchere pentru iubitorii de sport etc.

Evenimentul este organizat ca parte a proiectului CLICK <LIKE> ONG, derulat de Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău și Asociația Fabricat în Bacău®, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a îmbunătăți imaginea sectorului ong din comunitatea băcăuană și a parteneriatului între cele 3 sectoare importante, ong-public-privat, precum și creșterea implicării civice în comunitatea locală.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.