Ieri, în Senatului festiv al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată performanţa sportivă. Studenţii Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, care au obținut rezultate deosebite la diferite competiții universitare naționale și internaționale (la Jocurile Mondiale Universitare, Jocurile Europene Universitare și Campionatele Naționale Universitare de Atletism, Înot, Badminton, Judo, Handbal, Volei), au fost premiați, alături de antrenorii lor, într-o atmosferă de mare sărbătoare. La eveniment au participat peste 200 de persoane (sportivi, antrenori, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, reprezentanți ai cluburilor sportive din Bacău, studenți, cadre didactice). Au fost premiați 9 atleți, 6 înotători, 16 voleibaliști, 14 handbaliști, 6 judoka, 2 badmintoniști, 28 antrenori, 9 coordonatori de echipe universitare și 6 reprezentanţi ai instituţiilor colaboratoare (Inspectoratul Școlar Județean și Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret). În total, s-au acordat 96 de premii, din care 51 pentru sportivii studenţi. Cei mai aplaudați au fost Radu Marius și Artimon Alin Alexandru (FȘMSS, absolvenți PS) pentru participarea lor la Campionatele Mondiale Universitare de vară Taipei, Taiwan (august 2017), Baciu Ioana (FȘMSS, absolventă KMS), pentru participarea la Jocurile Europene Universitare Rzeszow, Polonia (iunie-iulie 2017), unde a obținut locul I, și Miclea Sabina (FȘMSS, absolventă KMS) pentru participarea sa la Jocurile Europene Universitare Rzeszow, Polonia (iunie-iulie 2017), unde a obținut tot locul I. Rezultatele tuturor sportivilor, pe site-ul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 0 SHARES Share Tweet

