Fundația de Sprijin Comunitar celebrează seniorii în Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Fundația de Sprijin Comunitar urează „La mulți ani și multă sănătate!” tuturor vârstnicilor din Bacău, cu ocazia zilei lor, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, celebrată în fiecare an pe plan internațional, în data de 1 Octombrie. FSC continuă să fie unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii sociale din România, oferind un sprijin vital pentru persoanele vârstnice din județul Bacău și nu numai. În județul Bacău, FSC oferă servicii de calitate pentru persoanele vârstnice, clasându-se în primele cinci organizații furnizoare de astfel de servicii la nivel național. Prin serviciile de îngrijire la domiciliu, Centrul rezidențial Satul Seniorilor „Milly” Buhuși, Centrul de zi ”Dr. Ștefan Ciobanu” din Bacău și programele medicale și sociale adaptate nevoilor lor, FSC oferă alinare, sprijin și demnitate pentru peste o mie de seniori anual, aflați în diferite situații de vulnerabilitate socială sau suferind de diverse afecțiuni. Într-un context în care România se confruntă cu una dintre cele mai rapide îmbătrâniri ale populației din Uniunea Europeană, aceste servicii nu mai sunt doar o opțiune, ci o necesitate.

Țara noastră a intrat oficial, în 2025, în categoria societăților „super-îmbătrânite”, cu peste 20% din populație având vârsta de pensionare. Această realitate aduce provocări uriașe pentru sistemul de pensii, pentru sănătate și pentru comunitățile locale, care se confruntă deja cu lipsa forței de muncă și depopularea. În România trăiesc astăzi aproape 19 milioane de oameni, dintre care aproape 4,7 milioane sunt pensionari, în timp ce în județul Bacău unul din cinci locuitori are peste 65 de ani.

Îmbătrânirea nu este însă doar o provocare, ci și o șansă de a regândi modul în care privim această etapă a vieții. Tehnologiile medicale, îmbătrânirea activă, antreprenoriatul seniorilor și reorganizarea orașelor pentru a fi mai prietenoase și accesibile pot transforma această realitate într-o resursă. De altfel, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 Octombrie 2025 sub tema „Persoanele vârstnice dezvoltă acțiuni locale și globale: aspirațiile noastre, bunăstarea și drepturile noastre”, ne reamintește că seniorii nu sunt simpli beneficiari ai politicilor sociale, ci actori activi ai schimbării. Ei aduc experiență, înțelepciune și capacitatea de a contribui la reziliența și echitatea comunităților.

Recunoașterea internațională a drepturilor persoanelor vârstnice este în creștere. În aprilie 2025, Consiliul pentru Drepturile Omului a adoptat o rezoluție istorică, prin care a decis crearea unui instrument juridic obligatoriu pentru protejarea și promovarea drepturilor omului ale seniorilor. Este un pas decisiv, care arată că lumea începe să privească această categorie de populație nu doar ca pe o vulnerabilitate, ci ca pe o resursă esențială pentru progres.

„În acest peisaj global și național, serviciile dezvoltate de FSC reprezintă o ancoră de siguranță. Îngrijirea la domiciliu, mai accesibilă și mai apropiată de nevoile reale ale oamenilor, rămâne o soluție mult mai eficientă decât sistemul rezidențial clasic, unde costurile sunt de aproape zece ori mai mari. În fața provocărilor demografice, răspunsul nu poate fi amânat. România are nevoie de politici curajoase, adaptate realității sale regionale, care să sprijine comunitățile și să ofere seniorilor demnitatea pe care o merită. Fundația de Sprijin Comunitar demonstrează, prin munca de zi cu zi, că soluțiile există și că îmbătrânirea nu trebuie privită ca o povară, ci ca o etapă a vieții ce poate fi trăită cu sens, respect și lumină”, a precizat Gabriela Achihăi, președinte FSC

Acesta este contextul în care FSC a organizat în data de 1 Octombrie conferința „Îmbătrânirea populației și nevoia de servicii adecvate” care și-a propus să îmbunătățească colaborarea și comunicarea profesioniștilor implicați în dezvoltarea serviciilor adresate persoanelor vârstnice din județul Bacău. În prezența a 100 de persoane – profesioniști din diverse domenii, persoane de vârsta a treia, aparținători, autorități publice – conferința a abordat teme de interes pentru problematica propusă, referitoare la menținerea sănătății și a unui stil de viață activ la vârsta a treia, diferite tipuri de servicii oferite vârstnicilor din județul Bacău, opinii ale reprezentanților de institutii care deservesc interesele persoanelor de vârsta a treia, dar și ale unor seniori activi ai comunității noastre.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „O viață decentă și activă pentru seniorii noștri!”, care este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005.