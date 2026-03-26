Frenul scurt (frenulum breve): când devine o problemă și cum vă poate ajuta frenuloplastia  

Bună ziua!

Sunt Dr. Victor Silvestru, medic urolog în cadrul Centrului Medical Anastasios Bacău.

În cabinet, unul dintre motivele frecvente pentru care bărbații îmi cer ajutor este un disconfort intim care, de multe ori, este amânat din rușine sau din ideea că trece de la sine. Realitatea este că, atunci când disconfortul persistă, poate influența atât confortul zilnic, cât și viața intimă.

Un exemplu foarte clar este frenul scurt, cunoscut medical ca frenulum breve.

Ce înseamnă, de fapt, fren scurt

Frenul este acea bandă fină de țesut de sub gland (capul penisului), care conectează glandul de prepuț.

Când frenul este prea scurt sau prea strâns, poate trage excesiv în timpul erecției sau la retragerea prepuțului, iar acest lucru poate produce:

 senzație de tensiune / strângere în timpul erecției

 durere în timpul actului sexual

 uneori microfisuri sau chiar rupturi ale frenului (cu sângerare)

 dificultate la retragerea completă a prepuțului sau disconfort la igienă

Dacă vă regăsiți în aceste situații, e important de știut că nu sunteți singuri și, mai ales, că există soluții eficiente.

Când este recomandat să veniți la consult

Recomand o evaluare urologică atunci când:

 durerea apare repetat în timpul erecției sau contactului sexual

 există episoade de ruptură a frenului sau sângerare

 disconfortul vă face să evitați intimitatea sau vă creează anxietate

 igiena devine dificilă din cauza limitării de mișcare a prepuțului

În majoritatea cazurilor, diagnosticul se pune simplu, prin discuție și examinare locală, într-un cadru profesionist și discret.

Soluția: frenuloplastia (explicată clar)

Frenuloplastia este o intervenție chirurgicală minim invazivă, realizată pentru a corecta frenul scurt și pentru a reda mobilitatea normală, fără tensiune și durere.

Pe înțeles: procedura presupune o mică incizie controlată la nivelul frenului, astfel încât acesta să fie alungit și să nu mai tragă dureros în timpul erecției.

Intervenția se face, de regulă, cu anestezie locală (zona este amorțită), iar durata este redusă.

De ce merită luată în calcul frenuloplastia

Din experiența mea, cele mai importante beneficii sunt:

 Reducerea sau eliminarea durerii: dispare senzația de tensiune care apare la erecție sau în timpul contactului sexual.

 Mobilitate normală: prepuțul se poate mișca mai ușor, fără tragere.

 Igienă mai ușoară: pentru mulți pacienți, acest aspect contează mult în viața de zi cu zi.

 Recuperare relativ rapidă: majoritatea pacienților revin la activitățile obișnuite într-un timp scurt (cu respectarea recomandărilor post-procedură).

 Procedură sigură, cu riscuri reduse: fiind o intervenție locală, minim invazivă, este bine tolerată în majoritatea cazurilor.

Cum decurge consultul și ce stabilim împreună

La consult, obiectivul meu este să înțeleg exact ce vă deranjează și să stabilim soluția potrivită pentru situația dumneavoastră.

În general:

1. discutăm simptomele (durere, tensiune, episoade de ruptură)

2. examinăm local, într-un cadru discret

3. explic opțiunile și recomandarea medicală

4. dacă frenuloplastia este potrivită, vă prezint clar pașii, îngrijirea după procedură și perioada de recuperare

Un mesaj important, dincolo de medicină

Mulți bărbați amână consultul pentru că subiectul este intim. Vă înțeleg perfect. Totuși, dacă există durere sau episoade repetate de disconfort, nu merită să rămâneți cu grija sau să vă limitați viața din cauza unei probleme care, în multe cazuri, se poate rezolva simplu.

Vă aștept la o consultație

Dacă vă confruntați cu un fren scurt (frenulum breve) și simțiți că vă afectează confortul sau viața intimă, vă invit la o consultație în cadrul Centrului Medical Anastasios Bacău, pentru a discuta deschis și profesionist despre soluțiile disponibile și pentru a vedea dacă frenuloplastia este opțiunea potrivită pentru dumneavoastră.

Dr. Victor Silvestru

Medic urolog – Centrul Medical Anastasios Bacău