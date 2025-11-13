Fotbalul băcăuan la 360 grade

Divizionara secundă FC Bacău și-a întrerupt seria nefastă, impunându-se în etapa 13 cu 1-0 pe terenul ultimei clasate, Olimpia Satu Mare. O victorie importantă, care urcă gruparea „alb-roșie” pe poziția a 14-a înainte de întreruperea campionatului. Concret, Liga 2 va lua pauză în acest weekend, reluându-se la finalul săptămânii viitoare, atunci când FC Bacău va primi vizita Dumbrăviței.

Continuă în schimb Liga 3, care, weekendul trecut, a bifat prima etapă din returul sezonului regulat. Una care a făcut ca Viitorul Onești (blocată acasă de CSM Adjud, scor 1-1) și Aerostar (victoroasă cu 1-0 la Iași) să împartă locurile 3-4 (ultimele ce duc în play-off), cu același număr de puncte, 19.

În runda cu numărul 13 din Seria 1, ambele reprezentante ale județului vor evolua în deplasare: oneștenii pe terenul fruntașei Șoimii Gura Humorului, iar „aviatorii” la Adjud. În fine, în Liga a IV-a, continuă parcursul de regularitate al liderei, CS Bârsănești, singura echipă din campionatul județean cu maximum de puncte.

Liga 2

Rezultatele etapei 13 : CS Dinamo București- Metalul Buzău 0-2, CSM Reșița- Concordia Chiajna 1-0, FC Bihor Oradea- CS Tunari 0-0, Sepsi Sfântu-Gheorghe- CSM Slatina 3-2, CSC Șelimbăr – Gloria Bistrița 3-1, Olimpia Satu Mare- FC Bacău 0-1, CSC Dumbrăvița- Ceahlăul Piatra Neamț 1-1, AFC Câmpulung Muscel- Steaua București 0-1, Corvinul Hunedoara- FC Voluntari 0-0, ASA Târgu-Mureș- Politehnica Iași 4-0, Chindia Târgoviște -CS Afumați 2-3.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- Steaua București, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare, FC Voluntari- CSC Șelimbăr, CSM Slatina- Corvinul Hunedoara, CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe, Politehnica Iași- Chindia Târgoviște, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș, Concordia Chiajna- FC Bihor, CS Dinamo București- CSM Reșița.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara 13 10 3 0 21-7 33p.

2 ASA Târgu-Mureș 13 8 2 3 31-15 26p.

3 FC Bihor Oradea 13 8 2 3 25-14 26p.

4 Steaua București 13 8 2 3 24-17 26p.

5 Sepsi Sfântu-Gheorghe 13 8 2 3 17-12 26p.

6 Metalul Buzău 13 8 1 4 25-12 25p.

7 CSM Reșița 13 8 1 4 24-13 25p.

8 FC Voluntari 13 6 5 2 16-11 23p.

9 Chindia Târgoviște 13 6 3 4 24-14 21p.

10 Politehnica Iași 13 6 3 4 14-14 21p.

11 Concordia Chiajna 13 6 2 5 23-14 20p.

12 CS Afumați 13 6 2 5 19-16 20p.

13 CSM Slatina 13 3 4 6 15-18 13p.

14 FC Bacău 13 3 4 6 12-19 13p.

15 Ceahlăul Piatra Neamț 13 4 3 6 12-23 13p.

16 CSC 1599 Șelimbăr 13 3 3 7 21-22 12p.

17 CSC Dumbrăvița 13 3 3 7 17-25 12p.

18 CS Dinamo București 13 2 5 6 11-18 11p.

19 Gloria Bistrița 13 2 4 7 12-23 10p.

20 CS Tunari 13 1 5 7 12-23 8p.

21 AFC Câmpulung Muscel 13 2 2 9 8-30 8p.

22 Olimpia Satu Mare 13 1 1 11 10-33 4p.

Liga 3

Rezultatele etapei 12 : FC Bacău 2- AFC Odorheiu Secuiesc 2-4, ACS USV Iași- Aerostar Bacău 0-1, Cetatea Suceava- Știința Miroslava 3-2, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți 1-2, Viitorul Onești- CSM 1946 Adjud 1-1, CS Gheorgheni- Șoimii Gura Humorului 0-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 14 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- ACS USV Iași, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Vaslui. Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14.00 : Bucovina Rădăuți- Cetatea Suceava, Știința Miroslava- CS Gheorgheni, Șoimii Gura Humorului- Viitorul Onești, CSM Adjud- Aerostar Bacău.

Clasament Seria 1

1 Șoimii Gura Humorului 12 10 1 1 31-4 31p.

2 Cetatea Suceava 12 8 1 3 32-13 25p.

3 Viitorul Onești 12 5 4 3 15-10 19p.

4 Aerostar Bacău 12 5 4 3 19-20 19p.

5 AFC Odorheiu Secuiesc 12 5 2 5 21-18 17p.

6 Știința Miroslava 12 5 2 5 14-19 17p.

7 Bucovina Rădăuți 12 5 1 6 15-15 16p.

8 CSM Vaslui 12 4 3 5 13-16 15p.

9 CSM Adjud 12 4 3 5 9-12 15p.

10 CS Gheorgheni 12 4 2 6 15-22 14p.

11 ACS USV Iași 12 3 3 6 11-20 12p.

12 FC Bacău 2 12 1 0 11 10-36 3p.

Liga a IV-a

Rezultatele etapei 12 : CSM Moinești- Unirea Bacău 6-1, Bamirom Dumbrăveni- ACS Gauss Bacău 2-1, CS Măgura Târgu-Ocna- Vulturul Măgirești 2-3, AFC Bubu- AS Măgura Cașin 5-0, Viitorul Nicolae Bălcescu- Gloria Zemeș 6-0, Recolta Urechești- UZU Dărmănești 1-0, Bradul Mânăstirea Cașin- CS Dofteana 1-1, AS Negri- Viitorul Dămienești 8-0, CS Faraoani- Flamura Roșie Ssacut 2-0, Voința Bacău- CS Bârsănești 0-2. Sportul Horgești a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 15 noiembrie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Voința Bacău. Ora 14.00 : Flamura Roșie Sascut- CSM Moinești, ACS Gauss Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin (teren Filipești), UZU Dărmănești- Bamirom Dumbrăveni. Ora 15.00 : Sportul Horgești- Viitorul Nicolae Bălcescu. Duminică, 16 noiembrie, ora 11.00 : Gloria Zemeș- Recolta Urechești, Unirea Bacău- AFC Bubu (teren Săucești), CS Bârsănești- AS Negri (teren Helegiu), CS Dofteana- Măgura Târgu-Ocna. Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- CS Faraoani. AS Măgura Cașin stă.

Clasament : 1) CS Bârsănești 33p., 2) AS Negri 31p., 3) Vulturul Măgirești 29p., 4) Viitorul Nicolae Bălcescu 24p., 5) AFC Bubu 23p., 6) Gloria Zemeș 20p., 7) Voința Bacău 18p., 8) CS Dofteana 17p., 9) CSM Moinești 16p., 10) UZU Dărmănești 14p. (golaveraj 21-21), 11) Bamirom Dumbrăveni 14p. (24-25), 12) Măgura Târgu-Ocna 13p. (35-31), 13) Unirea Bacău 13p. (22-31), 14) AS Măgura Cașin 12p. (24-30), 15) Sportul Horgești 12p. (25-41), 16) Bradul Mânăstirea Cașin 11p. (21-30), 17) CS Faraoani 11p. (19-31), 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) ACS Gauss Bacău 1p. (7-44), 21) Viitorul Dămienești 1p. (12-62).