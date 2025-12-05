Fotbalul băcăuan la 360 de grade

FC Bacău a ajuns la al patrulea rezultat util consecutiv în campionatul Ligii 2. În ultimul weekend din noiembrie, băcăuanii au remizat, 0-0, pe terenul unei contracandidate la permanența în eșalonul secund, AFC Câmpulung Muscel, securizându-și în felul acesta poziția a 13-a în clasament. „Alb-roșii” se pregătesc pentru ultimele două etape programate în acest an în sezonul regular. Două etape… fierbinți, în ciuda temperaturilor specifice iernii.

Astfel, sâmbătă, 6 decembrie, FC Bacău va primi vizita Stelei, pentru ca pe 13 decembrie să se deplaseze la Piatra Neamț. Două partide importante pentru echipă și cu un grad ridicat de interes pentru suporterii săi. Nu doar Liga 2 continuă în decembrie, ci și campionatul Ligii 3. Iar în Seria 1, lupta pentru play-off este mai încinsă ca oricând, ecartul între locul 3 și locul 8 fiind de numai 3 puncte. Runda trecută, Viitorul Onești a obținut o prețioasă remiză la Rădățuți, care i-a permis să urce pe podium, în timp ce Aerostar a pierdut cu 3-2 la Miroslava, coborând pe poziția a șaptea. „Aviatorii” au contestat (inclusiv la comisiile federale) maniera de arbitraj, incriminând în special golul de 3-2 prin care Știința Miroslava a obținut victoria.

„Pe lângă faptul că acest gol a venit în minutul 97, în condițiile în care fuseseră arătate doar trei minute de prelungire, el nici nu a fost valabil, mingea nedepășind în totalitate linia porțiii. Frapant și, totodată elocvent, este că, deși au transmis live meciul, gazdele au șters filmarea. Noi am făcut memoriu către FRF”, a declarat managerul general al Aerostarului, Remus Pozînărea. Marea performeră a etapei 14 în Seria 1 rămîne însă FC Bacău 2.

„Satelitul” divizionarei secunde a dat peste cap toate pronosticurile, surclasând cu 3-0 vicelidera Cetatea Suceava prin reușitele lui Gabi Păun, Ribiță și Perniu. În urma umilinței suferite pe terenul „lanternei roșii”, Dorin Goian, antrenorul Cetății Suceava și-a dat demisia. În fine, cădere de cortină- temporară- peste Liga 4. Etapa 15, desfășurată la final de noiembrie, a fost ultima programată în sezonul regular în 2025, campionatul județean urmând să se reia pe data de 7 martie.

Liga 2

Rezultatele etapei 15 : ASA Târgu-Mureș- Concordia Chiajna 0-0, Chindia Târgoviște- CS Tunari 3-0, CSC Șelimbăr- CSM Slatina 1-2, Olimpia Satu-Mare- FC Voluntari 0-1, CSC Dumbrăvița- Gloria Bistrița 2-1, AFC Câmpulung Muscel- FC Bacău 0-0, Steaua București- Ceahlăul Piatra Neamț 2-0, FC Bihor- CS Dinamo București 5-0, Corvinul Hunedoara- CS Afumați 3-2, CSM Reșița- Metalul Buzău 2-0, Sepsi Sfântu-Gheorghe- Politehnica Iași 1-0.

Programul etapei viitoare/ vineri, 5 decembrie, ora 17.30 : Concordia Chiajna- Chindia Târgoviște. Sâmbătă, 6 decembrie, ora 11.00 : FC Bacău- Steaua București, Gloria Bistrița- AFC Câmpulung Muscel, FC Voluntari- CSC Dumbrăvița, CSM Slatina- Olimpia Satu Mare, CS Afumați- CSC Șelimbăr, CS Dinamo București- ASA Târgu-Mureș. Ora 14.30 : CSM Reșița- FC Bihor Oradea. Duminică, 7 decembrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- Ceahlăul Piatra Neamț, CS Tunari- Sepsi Sfântu-Gheorghe. Ora 12.30 : Politehnica Iași- Corvinul Hunedoara.

Clasament : 1) Corvinul 39p., 2) ASA Târgu-Mureș 30p. (golaveraj 33-16), 3) Steaua București 30p. (27-18), 4) Sepsi Sfântu-Gheorghe 30p. (20-14), 5) FC Bihor 29p. (30-15), 6) CSM Reșița 29p. (27-14), 7) FC Voluntari 27p. 8) Metalul Buzău 26p., 9) Chindia 24p. (27-15)), 10) Concordia Chiajna 24p. (24-14), 11) Politehnica Iași 24p. (15-15), 12) CS Afumați 21p., 13) FC Bacău 17p., 14) CSM Slatina 16p. (17-20), 15) Ceahlăul Piatra Neamț 16p. (15-25), 16) CSC Dumbrăvița 15p., 17) CSC Șelimbăr 13p., 18) CS Dinamo București 12p., 19) Gloria Bistrița 10p., 20) AFC Câmpulung Muscel 9p., 21) CS Tunari 8p., 22) Olimpia Satu Mare 7p.

Liga 3/ Seria 1

Rezultatele etapei 14 : FC Bacău 2- Cetatea 1932 Suceava 3-0, AFC Odorheiu-Secuiesc- CS Gheorgheni, 2-1, CSM Vaslui- ACS USV Iași 7-1, Bucovina Rădăuți- Viitorul Onești 2-2, Știința Miroslava- Aerostar Bacău 3-2, Șoimii Gura Humorului- CSM Adjud 1946 4-0.

Programul etapei viitoare/ vineri, 5 decembrie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți, ACS USV Iași- Știința Miroslava. Sâmbătă, 6 decembrie, ora 14.00 : CSM Adjud –Știința Miroslava, Viitorul Onești- AFC Odorheiu-Secuiesc, CS Gheorgheni- FC Bacău 2, Cetatea Suceava- CSM Vaslui.

Clasament : 1) Șoimii Gura Humorului 40p., 2) Cetatea Suceava 29p., 3) Viitorul Onești 23p. (golaveraj 20-26), 4) Știința Miroslava 23p. (20-26), 5) AFC Odorheiu Secuiesc 22p. (24-20), 6) CSM Vaslui 22p. (22-18), 7) Aerostar Bacău 22p. (22-27), 8) CSM Bucovina Rădăuți 20p., 9) ACS USV Iași 18p., 10) CSM Adjud 15p., 11) CS Gheorgheni 14p., 12) FC Bacău 2 6p.

Liga 4

Rezultatele etapei 15, ultima programată în sezonul regular în 2025 : Sportul Horgești- Recolta Urechești 8-2, AFC Unirea Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu 1-1, UZU Dărmănești- Măgura Târgu-Ocna 2-2, Bamirom Dumbrăveni- Bradul Mânăstirea Cașin 2-2, AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș 1-4, CS Dofteana- AS Negri 3-4, Viitorul Dămienești- AFC Bubu 1-8. Meciul Vulturul Măgirești- CS Faraoani nu s-a disputat deoarece oaspeții nu s-au prezentat și, mai mult ca sigur, victoria va reveni gazdelor la masa verde, cu 3-0, jocurile CS Bârsănești- CSM Moinești și Gauss Bacău- Voința Bacău au fost amânate pentru anul viitor, iar Flamura Roșie Sascut stă.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 7 martie 2026, ora 11.00 : AS Negri- ACS Gauss Bacău. Ora 14.00 : Recolta Urechești- Bradul Mânăstirea Cașin, CS Măgura Târgu-Ocna- Bamirom Dumbrăveni, Voința Bacău- UZU Dărmănești, CSM Moinești- Vulturul Măgirești, AFC Bubu- CS Bârsănești, Gloria Zemeș- AFC Unirea Bacău, Sportul Horgești- AS Măgura Cașin. Duminică, 8 martie, ora 14.00 : CS Faraoani- CS Dofteana, Viitorul Nicolae Bălcescu- Flamura Roșie Sascut. Viitorul Dămienești stă.

Clasament : 1) CS Bârsănești 39p. (13 jocuri), 2) AS Negri 37p. (14 jocuri), 3) AFC Bubu 32p. (13 jocuri, golaveraj 74-6)), 4) Vulturul Măgirești 32p. (14 jocuri, golaveraj 57-18), 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 29p. (14 jocuri, golaveraj 44-19), 6) Gloria Zemeș 29p. (13 jocuri, golaveraj 49-25), 7) CSM Moinești 22p. (13 jocuri), 8) Voința Bacău 21p. (12 jocuri), 9) CS Dofteana 20p. (13 jocuri), 10) Bamirom Dumbrăveni 18p. (13 jocuri, golaveraj 31-31), 11) UZU Dărmănești 18p. (15 jocuri, golaveraj 28-28), 12) Măgura Târgu-Ocna 17p. (13 jocuri), 13) Sportul Horgești 16p. (14 jocuri), 14) Bradul Mânăstirea Cașin 15p. (14 jocuri), 15) AFC Unirea Bacău 14p. (13 jocuri, golaveraj 23-34), 16) CS Faraoani 14p. (13 jocuri, golaveraj 21-35), 17) AS Măgura Cașin 12p. (14 jocuri), 18) Recolta Urechești 9p. (14 jocuri), 19) Flamura Roșie Sascut 6p. (13 jocuri), 20) Gauss Bacău 4p. (14 jocuri), 21) Viitorul Dămienești 1p. (15 jocuri).