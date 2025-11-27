Fotbalul băcăuan la 360 de grade

Cu două victorii la rând în ultimele două etape de Liga 2, de fiecare dată contra unor contracandidate la salvarea de la retrogradare (Olimpia Satu Mare și CSC Dumbrăvița), de fiecare dată cu 1-0 și de fiecare dată cu Marko Juric ca marcator, FC Bacău caută al treilea succes consecutiv.

Îl caută sâmbătă, pe terenul unei alte formații care luptă pentru supraviețuire, AFC Câmpulung Muscel. Dacă îl va găsi, formația băcăuană va face un pas important către o pauză de iarnă ceva mai liniștită. Pauză de iarnă care va veni însă de-abia înspre mijlocul lui decembrie, după jocurile cu Steaua (6 decembrie, acasă) și Ceahlăul (13 decembrie, în deplasare).

În Liga 3, Viitorul Onești și Aerostar continuă să ocupe locuri de play-off cu trei etape înainte de căderea de cortină peste 2025. Runda aceasta, atât oneștenii cât și „aviatorii” vor juca în deplasare, contra unor formații ce aspiră, la rândul lor, la play-off: Bucovina Rădăuți, respectiv Știința Miroslava.

La polul opus al ierarhiei Seriei 1, FC Bacău 2 rămâne țintuită pe ultimul loc, cu șanse slabe de a-și îmbunătăți linia de clasament în runda 15, pe care o va deschide vineri, cu un joc acasă, în compania viceliderei Cetatea Suceava. În fine, în Liga 4 este programată în acest weekend ultima etapă a anului, campionatul județean urmând să se reia în martie 2026.

Liga 2

Rezultatele înregistrate în etapa 14 : Concordia Chiajna- FC Bihor 1-0, Metalul Buzău- Steaua București 1-1, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel 3-0, FC Bacău- CSC Dumbrăvița 1-0, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare 0-1, FC Voluntari- CSC Șelimbăr 0-0, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș 1-2, CS Dinamo București- CSM Reșița 1-1, CSM Slatina- Corvinul Hunedoara 0-1, CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2-2, Politehnica Iași- Chindia Târgoviște 1-0.

Programul etapei viitoare/ vineri, 28 noiembrie, ora 17.30 : ASA Târgu-Mureș- Concordia Chiajna. Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11.00 : Chindia Târgoviște- CS Tunari, CSC Șelimbăr- CSM Slatina, Olimpia Satu-Mare- FC Voluntari, CSC Dumbrăvița- Gloria Bistrița, AFC Câmpulung Muscel- FC Bacău, Steaua București- Ceahlăul Piatra Neamț. Ora 11.30: FC Bihor- CS Dinamo București. Ora 14.00 : Corvinul Hunedoara- CS Afumați. Duminică, 30 noiembrie, ora 12.30 : CSM Reșița- Metalul Buzău. Luni, 1 decembrie, ora 13.30 : Sepsi Sfântu-Gheorghe- Politehnica Iași.

Clasament : 1) Corvinul 36p., 2) ASA Târgu Mureș 29p., 3) Steaua 27p. (golaveraj 25-18), 4) Sepsi 27p. (19-14), 5) Metalul Buzău 26p. (26-13), 6) CSM Reșița 26p. (25-14), 7) FC Bihor 26p. (25-15), 8) FC Voluntari 24p. (16-11), 9) Politehnica Iași 24p. (15-14), 10) Concordia 23p., 11) Chindia 21p. (24-15), 12) CS Afumați 21p. (21-18), 13) FC Bacău 16p. (13-19), 14) Ceahlăul 16p. (15-23), 15) CSC Șelimbăr 13p. (21-22), 16) CSM Slatina 13p. (15-19), 17) CS Dinamo București 12p. (12-19), 18) CSC Dumbrăvița 12p. (17-26), 19) Gloria Bistrița 10p., 20) CS Tunari 8p. (13-25), 21) AFC Câmpulung Muscel 8p. (8-33), 22) Olimpia Satu Mare 7p.

Liga 3

Rezultatele etapei 14: Aerostar Bacău- Șoimii Gura Humorului 0-4, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946 2-1, Viitorul Onești- Știința Miroslava 3-0, CS Gheorgheni- Bucovina Rădăuți 0-4, Cetatea 1932 Suceava- AFC Odorheiu Secuiesc 1-1, CSM Vaslui- FC Bacău 2 1-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 28 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- Cetatea 1932 Suceava, AFC Odorheiu-Secuiesc- CS Gheorgheni . Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14.00 : CSM Vaslui- ACS USV Iași, Bucovina Rădăuți- Viitorul Onești, Știința Miroslava- Aerostar Bacău, Șoimii Gura Humorului- CSM Adjud 1946.

Clasamentul Seriei 1 : 1) Șoimii Gura Humorului 37p., 2) Cetatea 1932 Suceava 29p., 3) Viitorul Onești 22p. (golaveraj 18-13), 4) Aerostar Bacău 22p. (20-24), 5) Știința Miroslava 20p., 6) AFC Odorheiu-Secuiesc 19p. (22-19), 7) Bucovina Rădăuți 19p. (20-17), 8) CSM Vaslui 19p. (15-17), 9) ACS USV Iași 18p., 10) CSM Adjud 1946 15p., 11) CS Gheorgheni 14p., 12) FC Bacău 2 3p.

Liga a IV-a

Rezultatele etapei 14 : AS Negri- Vulturul Măgirești 2-1, CSM Moinești- Viitorul Dămienești 12-0, Recolta Urechești- Bamirom Dumbrăveni 0-2, Măgura Târgu-Ocna- ACS Gauss Bacău 6-0, AFC Bubu- Flamura Roșie Sascut 9-0, Viitorul Nicolae Bălcescu- AS Măgura Cașin 6-2, Bradul Mânăstirea Cașin- UZU Dărmănești 2-1, CS Faraoani- CS Bârsănești 0-3, Gloria Zemeș- Sportul Horgești 4-3, Voința Bacău- CS Dofteana 4-1. Unirea Bacău a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- CS Faraoani. Ora 14.00 : Sportul Horgești- Recolta Urechești, AFC Unirea Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren „Lucrețiu Avram”), Gauss Bacău- Voința Bacău (teren Săucești), UZU Dărmănești- Măgura Târgu-Ocna. Ora 15.00 : Bamirom Dumbrăveni- Bradul Mânăstirea Cașin. Duminică, 30 noiembrie, ora 11.00 : AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș, CS Dofteana- AS Negri. Ora 12.00: Viitorul Dămienești- AFC Bubu. Meciul CS Bârsănești- CSM Moinești a fost amânat, iar Flamura Roșie Sascut stă.

Clasament : 1) CS Bârsănești 39p., 2) AS Negri 34p., 3) Vulturul Măgirești 32p., 4) AFC Bubu 29p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 28p., 6) Gloria Zemeș 26p., 7) CSM Moinești 22p., 8) Voința Bacău 21p., 9) CS Dofteana 20p., 10) Bamirom Dumbrăveni 17p. (golaveraj 29-29), 11) UZU Dărmănești 17p. (26-26), 12) Măgura Târgu-Ocna 16p., 13) Bradul Mânăstirea Cașin 14p. (23-33), 14) CS Faraoani 14p. (21-35), 15) Unirea Bacău 13p. (22-33), 16) Sportul Horgești 13p. (31-48), 17) AS Măgura Cașin 12p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.