Fotbal/ Under 8: Sportul Onești, finalistă la Brașov Junior”s Cup Official

Micuții fotbaliști antrenați de Daniel Munteanu au ocupat locul doi la competiția găzduită de stadionul Tineretului de la poalele Tâmpei, fiind întrecuți în ierarhia finală de Școala de Fotbal Rapid București. Oneștenii au dat și cel mai bun jucător al turneului: Dominic Ianuș

Sunt mici, dar au planuri mari. La fel de mari ca și pasiunea lor pentru fotbal. O pasiune dublată de talent, muncă și ambiție care le-a permis să încheie pe locul secund una dintre cele mai puternice competiții Under 8 din țară. Micuții fotbaliști de la Sportul Onești antrenați de Daniel Munteanu au fost finaliștii Brașov Junior”s Cup Official 2025, turneu ce a reunit la finalul lui august 14 echipe din întreaga țară.

Repartizați în Grupa A, oneștenii au înregistrat următoarele rezultate: 4-2 cu Bucegi Râșnov, 2-3 cu Kids Tâmpa Brașov, 4-2 cu CFR Timișoara, 2-3 cu Școala „Ciprian Dinu” Slatina, 3-1 cu Politehnica Timișoara și 1-13 cu Școala de Fotbal Rapid.

Calificați în faza următoare, elevii lui Daniel Munteanu au trecut de Juniorul București cu 3-2 și de Petrosport Ploiești cu 3-1, după loviturile de departajare, scorul la finalul timpului regulamentar fiind de 1-1. În finala gazduită de stadionul „Tineretului” din Brașov, Sportul Onești s-a reîntâlnit cu Rapidul, câștig de cauză având tot bucureștenii, de data aceasta, cu 6-2.

Pe lângă locul 2 în clasamentul general, formația de pe Trotuș a avut și satisfacția de a da cel mai bun jucător al întregului turneu, în persoana lui Dominic Ianuș.

Dacă „decarul” oneștenilor a fost recompensat cu titlul de MVP al întregii competiții, în schimb celalate două premii individuale ale Brașov Junior”s Cup Official 2025 au fost revendicate de câștigătoarea Rapid, prin Alexandru Brânzan (cel mai bun portar) și Denis Ioniță (golgheterul întrecerii).

„Un turneu de calitate, care ne-a permis să ne confruntăm cu echipe foarte bune din întreaga țară și care ne-a arătat că ne aflăm pe un drum lung, dar bun. Locul 2 în spatele Rapidului și titlul de cel mai bun jucător primit de Dominic Ianuș sunt realizări dătătoare de speranțe pentru noi. Bucuria copiilor a fost una foarte mare, drept dovadă că unii dintre ei nu s-au despărțit de trofeu nici măcar când au trebuit să meargă la culcare”, a precizat antrenorul Daniel Munteanu, care a mizat pe următorul lot de jucători: Dănuț Hebler, Robert Trușcă, Ianis Apostu, Dominic Ianuș, Mihnea Hârjoiu, Matei Radu, Andrei Miron, Darius Botez, Cezar Dima și Moise Hârjanu.