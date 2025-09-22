Fotbal: Un nou Memorial „Galben-albastru”

În acest weekend, pe 27 și 28 septembrie, baza sportivă „Play” din Sărata va găzdui, în organizarea fostului mijlocaș al FCM Bacău, Ionuț Vetrea, o manifestare fotbalistică în amintirea celor care au fost: Dumitru Sechelariu, Mircea Nedelcu, Nicolae Vătafu, Vasile Șoșu, Simion Blaga, Teofil Bora, Nicolae Alexa, Sorin Condurache, Florin Ganea și Vasile Ardeleanu. Pe lângă un turneu de minifotbal, evenimentul va include și un meci demonstrativ între fostele glorii ale FCM-ului

În această toamnă, pe data 4 septembrie, s-au împlinit 75 de ani de la fondarea principalei echipe de fotbal a Bacăului, FCM, fostă Dinamo Bacău, Sport Club, FC Constar, Selena și AS. În această toamnă în care galbenul frunzelor se conturează pe albastrul cerului, pe 27 și 28 septembrie, la baza sportivă „Play” din Sărata va avea loc o nouă ediție a Memorialului „Galben-albastru”. Dedicat FCM Bacău. Și amintiriii celor care au fost: Dumitru Sechelariu, Mircea Nedelcu, Nicolae Vătafu, Vasile Șoșu, Simion Blaga, Teofil Bora, Nicolae Alexa, Sorin Condurache, Florin Ganea și Vasile Ardeleanu.

Figuri emblematice ale unei echipe care, deși nu mai activează, continuă să fie prezentă în sufletele și amintirea suporterilor. La fel ca și precedentele ediții, și Memorialul „Galben-albastru” din toamna lui 2025 este organizat de fostul mijlocaș al FCM Bacău, Ionuț Vetrea. „Este un mic omagiu pe care încercăm să-l aducem, în mod periodic, unor oameni care au însemnat enorm pentru fotbalul băcăuan”, a mărturisit Vetrea.

Memorialul din acest an se prezintă sub forma unui turneu de minifotbal ce va reuni șapte echipe: Play Bacău (cu Ionuț Vetrea, Florin Lovin, Marius Doboș sau Ciprian Dediu printre alții), Bayern București (avându-l în teren pe fostul mijlocaș al FCM Bacău de la începutul anilor 2000, Cristi Tănase), Petrolul Moinești, Câmpineanca Vrancea, Rossonerii Bârlad, Flacăra Bârlad și GNR Bacău. Sâmbătă, 27 septembrie, în intervalul orar 10.30- 17.30 se vor desfășura meciurile din grupe, pentru ca ziua de duminică să fie rezervată celor două semifinale (de la ora 10.30, respectiv 11.15) și a finalei, programată să înceapă la ora 13.30.

Unul din punctele de maxim interes îl va constitui meciul demonstrativ al fostelor glorii de la FCM Bacău, care se va derula în jurul orei 12.45, între a doua sermifinală și finala turneului de minifotbal.

Pe teren sunt așteptați, printre alții, Cristi Ciocoiu, Jean Bogdan, Cristi Axinte, Dan Bolfă, frații Marius și Florin Croitoru, Cătălin Cursaru, Vali Bădoi, Giani Căpușă, Vasile Jercălău, Radu Ciobanu, Petre Firici, Marius Gireadă, Florin Anton, Corneliu Codreanu, Florin Petcu, Ciprian Ciurlea și Codrin Mindirigiu, în timp ce din tribune se vor ocupa de… transferuri și indicații tehnico-tactice, Gheorghe Chivorchian, Gheorghe Poenaru, Cristi Popovici, Gabi Hodină, Daniel Scânteie și Costel Cîmpeanu.

Evident, nu vor lipsi nici fanii FCM Bacău, gata, ca și în trecut, să dea manifestării o notă de culoare. Una în… galben și albastru, firește.