Fotbal: Se reia Liga 4

După mai bine de trei luni de pauză se reia campionatul Ligii 4 la fotbal. Se reia în acest weekend, cu etapa 16. Și se reia cu o echipă în minus, Bamirom Dumbrăveni retrăgându-se din competiție. În pauza de iarnă s-au disputat și câteva din jocurile restante: Unirea Bacău- Voința Bacău 1-5 (contând pentru etapa cu numărul 9), FC Bubu- Gloria Zemeș 3-0 (restanță din etapa a zecea) și CS Bârsănești- CSM Moinești 4-1 (din etapa 15).

Capul de afiș al primei runde din 2026 este întâlnirea programată sâmbătă, 7 martie, pe sinteticul de la Buhuși, între a treia clasată, Bubu și lidera autoritară CS Bârsănești.

Programul etapei 16, prima din 2026

Sâmbătă, 7 martie, ora 11.00 : AS Negri- ACS Gauss Bacău, CSM Moinești- Vulturul Măgirești, ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Flamura Roșie Sascut. Ora 15.00 : AFC Bubu- CS Bârsănești (teren Baza Sportivă Buhuși), Sportul Horgești- AS Măgura Cașin.

Duminică, 8 martie, ora 11.00 : Recolta Urechești- Bradul Mânăstirea Cașin, Voința Bacău- UZU Dărmănești (teren Baza Nautică Șerbănești), CS Faraoani- CS Dofteana, Gloria Zemeș- AFC Unirea Bacău.

CS Măgura Târgu-Ocna și Viitorul Dămienești stau.

Clasament: 1) CS Bârsănești 42p., 2) AS Negri 37p., 3) AFC Bubu 35p. (golaveraj 77-6), 4) Vulturul Măgirești 35p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 29p. (44-19), 6) Gloria Zemeș 29p. (49-28), 7) Voința Bacău 24p., 8) CS Dofteana 23p., 9) CSM Moinești 22p., 10) UZU Dărmănești 18p. (28-28), 11) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-34), 12) Măgura Târgu-Ocna 17p., 13) Sportul Horgești 16p., 14) Bradul Mânăstirea Cașin 15p., 15) AFC Unirea Bacău 14p. (24-39), 16) CS Faraoani 14p. (21-38), 17) AS Măgura Cașin 12p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.