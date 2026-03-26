Fotbal: Mario David și Tudor Coșa, doi băcăuani învingători sub tricolor

Cei doi fotbaliști care și-au început activitatea în urmă cu mai bine de un deceniu la Academia „Cristian Ciocoiu” FC Bacău au contribuit decisiv la victoriile repurtate miercuri de echipele naționale de juniori ale României. David a înscris al doilea gol al reprezentativei U18 în succesul cu 3-1 contra Andorrei în preliminariile UEFA EURO 2027, iar Coșa a apărat poarta selecționatei U17 în reușita cu 5-2 împotriva Islandei, din turneul de calificare la UEFA EURO 2026

În așteptarea „barajului” pentru Mondiale din această seară, dintre Turcia și România, suporterii tricolori și-au făcut „încălzirea” cu meciurile disputate miercuri de naționalele de juniori. Dacă reprezentativa U19 a României a început prost Turneul de Elită pentru calificarea la Campionatul European din Țara Galilor, fiind învinsă acasă cu 2-0 de Kazahstan, în schimb selecționatele tricolore U18 și U17 au bifat victorii de bun augur în debutul oficial din 2026. Iar ambele succese au avut și o pronunțată tușă băcăuană asigurată de Mario David și Tudor Coșa, doi fotbaliști care și-au început cariera în urmă cu mai bine de un deceniu, la Acadamie „Cristian Ciocoiu” FC Bacău.

În vârstă de 18 ani, David, care, la doar 15 ani debutase la seniorii Botoșaniului și care actualmente evoluează în Italia, la Sassuolo U18 (trei goluri, și două assist-uri în 24 de jocuri sezonul acesta), a contribuit decisiv la succesul cu 3-1 obținut la Clinceni de România U18 contra Andorrei, în prima rundă a preliminariilor pentru UEFA EURO U19 2027, turneu final ce va avea loc în Cehia, anul viitor. Introdus de selecționerul Ion Marin la pauza meciului cu Andorra, în locul lui Andrei Roateș, Mario David a înscris golul de 2-0 al tricolorilor.

În această primă fază a preliminariilor, România U18 va susține încă două jocuri: sâmbătă, 28 martie, de la ora 14.00, la Tunari, contra selecționatei similare a Liechtensteinului, iar marți, 31 martie, de la ora 13.00, la Clinceni, în compania Danemarcei U18. Și mai categoric a fost debutul naționalei U17 a României, care a trecut cu 5-2 de Islanda Under 17 în prima partidă a turneului de calificare la Campionatul European de profil programat în această vară. Cu Tudor Coșa integralist între buturi, tricolorii nu au avut probleme în fața nordicilor, conducând cu 3-0 și 4-1 înainte de a fixa tabela în dreptul rezultatului de 5-2.

Partida a avut loc la Gualdo Tadino, în Italia, țară care este gazda acestui turneu de calificare. Alături de România și Islanda, din grupă mai fac parte reprezentativele Italiei și Portugaliei, prima clasată urmând să obțină calificarea la UEFA EURO 2026.

Sâmbătă, 28 martie, de la ora 13.00, tot la Gualdo Tadino, România U17 va întâlni Portugalia U17, pentru ca în ultimul joc din grupă, programat marți, 31 martie, de la ora 19.00, la Gubbio, Tudor Coșa și colegii săi să aibă ca adversară naționala țării gazdă, Italia.

Spre deosebire de fostul său coleg de la FC Bacău, Mario David, care a ales să joace în Italia, Tudor Coșa (17 ani împliniți în urmă cu câteva zile, pe 22 martie) a rămas în țară, declinând nenumăratele oferte din străinătate. Legitimat la Universitatea Cluj, Tudor a intrat în istoria fotbalului românesc, devenind, la doar 16 ani și două luni, cel mai tânăr portar care a jucat vreodată în prima ligă din România.