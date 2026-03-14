Fotbal/ Liga2: FC Bacău o bătu și pe CSM Slatina. Urmează Tunariul, în startul play-out-ului

„Dubla” lui Andrei Pavel și penalty-ul transformat de Cîrstean le-a permis „alb-roșilor” să treacă de olteni cu 3-2 și să încheie sezonul regular cu o serie de zece rezultate utile pozitive. În play-out, băcăcăuanii vor evolua în Grupa B, alături de CSM Reșița, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr 1599, CS Tunari și Olimpia Satu Mare. Play-out-ul începe pe 21 martie, în runda de debut, Luncașu și compania urmând să primească vizita Tunariului

Meci cu de toate între FC Bacău și CSM Slatina sâmbătă, la Ruși Ciutea, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 2: cinci goluri, două penalty-uri, o eliminare, mulți nervi. Și, mai presus de toate, o victorie cu 3-2 (1-0) a băcăuanilor, care încheie astfel sezonul regular cu zece rezultate utile consecutive, performanță cu adevărat notabilă pentru o nou promovată! Omul numărul 1 al gazdelor a fost Andrei Pavel, autorul unei „duble” ce a permis Bacăului să aibă 2-0 pe tabelă.

Atacantul în vârstă de 33 de ani a deschis scorul în min, 40, deviind cu capul la colțul lung o excelentă centrare de pe stânga a lui Patrick Petre, pentru ca în min. 56 să finalizeze un contraatac inițiat tot de el și continuat mai întâi cu o cursă a aceluiași Petre și apoi cu un șut imprecis expediat de Luncașu.

În min. 59, Lupu a redus din diferență, cu o reluare acrobatică din apropiere, dar după alte trei minute, FC Bacău și-a refăcut avantajul de două goluri, grație unui penalty obținut de Patrick Petre în urma unui fault ce a condus la eliminarea fundașului central al Slatinei, Lăpădătescu și transformat cu siguranță de Gabi Cîrstean.

Cu 3-1 pe tabelă și cu un om în plus pe teren, finalul trebuia să fie clar al gazdelor. Nu a fost așa pentru că schimbările ciudate efectuate de băcăuani, orgoliul oltenilor plus o lovitură de la 11 metri (ușor acordată de arbitru la un contact Bordea- Siafa), pe care Pacionel a transformat-o în min. 75 și o alta refuzată lui Luncașu în min. 83 a făcut ca FC Bacău să tremure pentru victorie.

Dar, la fel cum au stat lucrurile pe durata întregului joc, unul în care Slatina nu a impresionat, ar fi fost nedrept ca „alb-roșii” să nu se impună. În formula Anton- Bordea, Juric, Cimbru, Coajă- Luncașu (min. 88 Oasenegre), Albu, Cîrstean (min. 65 R. Ciobanu), Mitrică (min. 46 Forisz), A. Pavel, P. Petre (min. 73 Niță), FC Bacău încheie sezonul regular pe locul 9, cu 33 de puncte și se pregătește de play-out. Și, evident, de o nouă victorie. Sâmbătă, 21 martie, acasă, cu CS Tunari, în prima etapă a Grupei B din play-out. Hai Bacăul!

Rezultatele etapei 21, ultima din sezonul regular : Gloria Bistrița- FC Voluntari 1-0, FC Bacău- CSM Slatina 3-2, Ceahlăul Piatra Neamț- CS Afumaț 1-2i, Steaua București- Politehnica Iași 3-1, AFC Câmpulung Muscel- CS Tunari 1-3 CSC Dumbrăvița- Concordia Chiajna 1-0, Olimpia Satu Mare- CS Dinamo București 2-0, CSC Șelimbăr- CSM Reșița 1-1, Corvinul Hunedoara- FC Bihor Oradea 2-1, Sepsi Sfântu-Gheorghe- ASA Târgu-Mureș 0-0, Chindia Târgoviște- Metalul Buzău 2-3.

Componența play-off-ului: Corvinul Hunedoara (53p.) Sepsi Sfântu-Gheorghe ((44p.), Chindia Târgoviște, FC Bihor, FC Voluntari și Steaua (toate cu câte 39p.).

Componența Grupei A din play-out: ASA Târgu-Mureș (37p.), Metalul Buzău (32p.), Politehnica Iași (31p.), Gloria Bistrița (26p.) CSM Slatina (26p.), Ceahlăul Piatra Neamț (18p.) CS Dinamo București (16p.) și AFC Câmpulung Muscel (10p.).

Componența Grupei B din play-out: CSM Reșița și FC Bacău (ambele cu câte 33 puncte), CS Afumați (30p.), Concordia Chiajna (27p.), CSC Dumbrăvița (25p.), CSC Șelimbăr 1599 (20p.), CS Tunari (16p.) și Olimpia Satu Mare (14p.).

Programul Grupei B din play-out

Etapa 1/ 21 martie : CSM Reșița- Olimpia Satu- Mare, FC Bacău- CS Tunari, CS Afumați- CSC Șelimbăr, Concordia Chiajna- CSC Dumbrăvița

Etapa 2/ 4 aprilie : Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr- Concordia Chiajna, CS Tunari- CS Afumați, CSM Reșița- FC Bacău.

Etapa 3/ 10 aprilie : FC Bacău- Olimpia Satu Mare, CS Afumați- CSM Reșița, Concordia Chiajna- CS Tunari, CSC Dumbrăvița- CSC Șelimbăr.

Etapa 4/ 18 aprilie : Olimpia Satu-Mare- CSC Șelimbăr, CS Tunari- CSC Dumbrăvița, CSM Reșița- Concordia Chiajna, FC Bacău- CS Afumați.

Etapa 5/ 25 aprilie : CS Afumați- Olimpia Satu Mare, Concordia Chiajna- FC Bacău, CSC Dumbrăvița- CSM Reșița, CSC Șelimbăr- CS Tunari.

Etapa 6/ 2 mai : Olimpia Satu-Mare- CS Tunari, CSM Reșița- CSC Șelimbăr, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, CS Afumați- Concordia Chiajna.

Etapa 7/ 9 mai : Concordia Chiajna- Olimpia Satu-Mare, CSC Dumbrăvița- CS Afumați, CSC Șelimbăr- FC Bacău, CS Tunari- CSM Reșița.