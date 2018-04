Continuă duelul la distanță dintre ACS Gauss Bacău și Viitorul Curița, cele două echipe fiind despărțite de șase puncte diferență. În etapa a 22-a, derulată weekend-ul trecut, cele două fruntașe s-au impus în deplasare la trei goluri diferență; Gauss la Dărmănești, iar Curița la Negri.

Rezultatele etapei a 22-a: Aripile Cleja- AS Filipești 1-2, AS Măgura Cașin- Voința Oituz 3-2, CSM Moinești- CSM Bacău 0-0, UZU Dărmănești- ACS Gauss Bacău 2-5, ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Siretul Bacău 2-0, CS Dofteana- Vulturul Măgirești 1-2, Voința Gârleni- Fl. Roșie Sascut 8-0, AS Negri- Viitorul Curița 1-4, FC Dinamo Bacău- Gloria Zemeș 3-1.

Clasament

1. Gauss Bacău 19 18 1 0 126-17 55p.

2. Viitorul Curița 19 16 1 2 96-13 49p.

3. Voința Gârleni 19 13 1 5 56-28 40p.

4. ACS N. Bălcescu 19 11 2 6 46-29 35p.

5. CSM Bacău 18 11 1 6 59-20 34p.

6. Vulturul Măgirești 16 11 1 4 68-37 34p.

7. FC Dinamo BC 18 10 1 7 49-35 31p.

8. Gloria Zemeș 18 10 1 7 49-38 31p.

9. UZU Dărmănești 18 10 0 8 47-53 30p.

10. Voința Oituz 16 8 2 6 29-26 26p.

11. CSM Moinești 18 8 2 8 40-40 26p.

12. AS Filipești 16 7 2 7 36-41 23p.

13. AS Negri 18 5 3 10 37-58 18p.

14. Măgura Cașin 18 4 2 12 26-64 14p.

15. Aripile Cleja 18 4 1 13 33-81 13p.

16. CS Dofteana 19 2 2 15 19-105 8p.

17. Siretul Bacău 19 2 1 16 12-67 7p.

18. Fl. Roșie Sascut 18 0 0 18 12-88 0p.

Programul etapei viitoare (6-7 aprilie): Vulturul Măgirești- Viitorul Nicolae Bălcescu, Siretul Bacău- UZU Dărmănești, Gauss Bacău- AS Negri, Fl. Roșie Sascut- CS Dofteana, Voința Oituz- Aripile Cleja, AS Filipești- Voința Gârleni, CSM Bacău- AS Măgura Cașin, Gloria Zemeș- CSM Moinești, Viitorul Curița- FCM Dinamo Bacău.

Etapele restante au fost, o dată în plus, reprogramate. Mutată inițial pe 11 aprilie, etapa a 18-a se va disputa pe 25 aprilie, de la ora 18.00, în timp ce runda a 19-a, care trebuia să aibă loc pe 18 aprilie, se va juca pe 9 mai. În fine, etapa cu numărul 21 a fost reprogramată pe 13 iunie.