Se află pe primul loc în Liga a IV-a la finalul turului, e neînvinsă și are șase puncte avans față de a doua clasată, Viitorul Curița. Cu toate acestea, ACS Gauss Bacău continuă să caute jucători pentru a-și întări lotul. Și o face, destul de surprinzător, prin intermediul unui trial. Un trial organizat marți, 9 ianuarie, de la ora 18.00, pe terenul sintetic de la „Letea", cel dotat cu instalație de nocturnă. „Cine vrea să joace la Gauss, este așteptat la trialul de marți", a anunțat conducătorul liderei campionatului județean, Sebastian Păuceanu. Acesta a infirmat zvonurile referitoare la posibilitatea ca unii jucatori să părăsească Gauss-ul în favoarea rivalilor de la Curița. „N-a plecat niciun jucător și nici nu am fost anunțat că ar pleca vreunul. Organizăm acest trial, care va fi supervizat de antrenorul Andrei Întuneric, deoarece vrem să ne întărim efectivul în vederea returului și a barajului de promovare", a spus Păuceanu.

