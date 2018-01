Amical de lux pentru lidera Ligii a IV-a din Bacău, ACS Gauss. În prima duminică din februarie, echipa pe care suporterii băcăuani o văd drept continuatoarea FCM-ului, va juca în București. Adversară? Academia Rapid a lui Daniel Niculae, Daniel Pancu și, mai nou, Vasile Maftei. Partida dintre Academia Rapid și ACS Gauss Bacău va avea loc pe 4 februarie, de la ora 13.00, în Giulești. „Ne dorim meciuri cât mai puternice pentru a ne pregăti pentru retur și, totodată pentru barajul de promovare în Liga a III-a”, a declarat antrenorul-jucător al băcăuanilor, Andrei Întuneric. ACS Gauss și-a reluat pregătirile săptămâna aceasta, reunirea lotului fiind una fără absențe. La capitolul noutăți figurează fostul golgheter al rivalilor de la Viitorul Curița, Silviu Lupu și doi jucători U19. 8 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.