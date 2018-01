Alături de Căinari și Florin Istrate, „aviatorii” contează și pe sosirile lui Hurdubei și Roșca. Totodată, staff-ul tehnic condus de Cristi Popovici va fi completat cu Dan Moței, care se va ocupa cu pregătirea portarilor Campioană a turului, divizionara C băcăuană, Aerostar își reia astăzi pregătirile. Cu același obiectiv: promovarea în Liga a II-a. Și cu un efectiv remaniat. În această iarnă, „aviatorii” au operat o serie de transferuri pentru a-și întări forțele. Principalele mișcări de trupe au vizat compartimentul median. Acolo unde au fost aduși Cornel Căinari, Florin Istrate și Alexandru Roșca. Mijlocaș de bandă în vârstă de 29 de ani, Căinari (ultima oară la Știința Miroslava) revine sub comanda lui Cristi Popovici, cu care a mai lucrat la Sport Club Bacău și Foresta Suceava, în eșalonul secund. Pe o experiență bogată mizează și Florin Istrate, mijlocașul ofensiv de 28 de ani jucând, printre altele, la Rapid București, Dunărea Galați, FCM Târgu-Mureș și Unirea Alba Iulia. În fine, Alexandru Roșca vine de la prim-divizionara Juventus București, având și avantajul că poate fi utilizat ca U19. Mutări de trupe și în atac. Chiar dacă a înscris 38 de goluri în tur, Aerostar continuă să-și întărească ofensiva. Noutatea o poate constitui come-back-ul lui Adrian Hurdubei. Atacantul de 27 de ani este așteptat în curtea „aviatorilor” după ce în ultimul an a evoluat pentru Juventus și CS Balotești. Revenirea lui „Hurdu” ar face posibilă plecarea lui Tudor Tudorache la formația de Ligă a IV-a, Viitorul Curița. Și dacă tot am amintit de plecări, să notăm că Aerostar s-a despărțit în această iarnă de Adi Gheorghiu, Dragoș Dima și Cezar Strat. Dacă Gheorghiu a semnat cu Viitorul Curița, în schimb Dima și Strat au optat pentru o reconfigurare a profesiei. Plecarea lui Adi Gheorghiu (care îndeplinea și rolul de antrenor secund) a obligat Aerostarul să-și completeze și staff-ul tehnic. Astfel, noul „secund” va fi Andrei Vatră, în timp ce rolul de antrenori cu portarii va fi îndeplinit de fosta mână dreaptă a lui Petre Grigoraș, moineșteanul Dan Moței. Reunirea lotului este fixată pentru astăzi, la ora 15.00, Aerostar urmând să bifeze la finalul săptămânii și primul amical, contra Pașcaniului. De pe 30 ianuarie, fruntașa Seriei I va intra într-un stagiu de pregătire centralizată la baza proprie. După perioada de cantonament, echipa antrenată de Cristi Popovici va susține „grosul” amicalelor dinaintea returului. În program se află cinci teste. Două cu formații de ligă secundă (Știința Miroslava și Foresta Suceava) și trei cu grupări din eșalonul patru: FCM Huși, Ceahlăul Piatra Neamț și Viitorul Curița. Campionatul Ligii a III-a se va relua pe 4 martie, în prima etapă a returului băcăuanii urmând să primească vizita Focșaniului. 1 SHARES Share Tweet

