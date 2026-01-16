Fotbal/ Liga: FC Bacău își începe seria jocurilor de verificare

Reunită la mijlocul săptămânii trecute, divizionara secundă FC Bacău și-a definitivat programul jocurilor de verificare din această iarnă. „Alb-roșii” vor disputa șapte partide pregătire, dintre care cinci cu formații din Liga 3 și două cu colege din Seria 2.

Primul test va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 11.30, în compania echipei satelit, FC Bacău 2, „lanterna roșie” a Seriei 1 din Liga 2. În ianuarie sunt programate alte trei jocuri, după cum urmează: pe 24 ianuarie și pe 28 cu Știința Miroslava, respectiv CS Păulești, ambele având ca oră de începere 12.30 și ca locație baza de la Ruși Ciutea, iar în ultima zi de Gerar, de la ora 12.00, în deplasare, cu Politehnica Iași.

Suita partidelor din februarie va începe pe data de 7, contra Ceahlăului Piatra Neamț, însă această întâlnire este sub semnul întrebării, în condițiile în care, din motive de ordin financiar, nemțenii sunt în pragul desfințării. Ceahlăul a anunțat data de 26 ianuarie drept termen limită în ceea ce privește o decizie legată de viitorul clubului, iar în cazul în care gruparea de sub Pietricica va sucomba, FC Bacău va căuta o altă adversară pentru amicalul de la finalul lui ianuarie.

În fine, pe 13 și 14 februarie, de la ora 12.00, FC Bacău va primi vizita a două divizionare C, CSM Vaslui și Foresta Suceava, în rodajul de final dinaintea reluării campionatului. Meciurile de pregătire din această iarnă vor consemna și debutul lui Patrick Petre și Romario Moise, aduși de FC Bacău în toamnă, din postura de jucători liberi de contract, dar cu drept de joc de la 1 ianuarie 2026.

Două nume și la capitolul plecări, băcăuanii despărțindu-se în această iarnă de Vlăsceanu și Vodă. Liga 2 va reîncepe pe 21 februarie, dată la care FC Bacău va juca pe terenul Metalului Buzău, în cadrul etapei 18 din sezonul regular.

Primul meci oficial acasă al Bacăului va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 februarie, cu Gloria Bistrița, în runda cu numărul 19. După 17 etape, FC Bacău ocupă locul 13, cu 23 de puncte, având cea mai bună linie de clasament din formațiile promovate vara trecută în Liga 2.