Fotbal/ Liga: FC Bacău a surclasat din nou Ceahlăul cu 5-1

Sâmbătă, în jocul-test derulat la Ruși-Ciutea, „alb-roșii” au repetat scorul înregistrat în decembrie, sub Pietricica, în campionat

În amical precum în campionat. Adică foarte bine. La două luni după ce a „asfaltat” Ceahlăul cu 5-1 la Piatra Neamț, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 2 programată în 2025, FC Bacău a învins echipa nemțeană cu același scor. De data aceasta la Ruși-Ciutea, într-un joc de verificare.

E adevărat, Ceahlăul este în colaps din punct de vedere financiar, dar asta nu e vina Bacăului. Și nici nu scade cu ceva din meritele „alb-roșilor”. În testul de sâmbătă, băcăuanii au repetat scenariul confruntării directe, din campionat.

Concret, ei au condus cu 1-0 la pauză prin reușita lui Gabi Cîrstean din min. 12, din lovitură de la 11 metri și s-au dezlănțuit în partea secundă când s-au desprins la 5-0 prin „dubla” lui Robert Ciobanu (min. 61, din pasa lui Oasenegre și min. 76, din assist-ul lui Burlacu), golul lui Andreas Niță (min. 64, din pasa lui Ciobanu) și „pinalty”-ul scos de Niță și transformat de Romario Moise în min. 71.

Cu șapte minute înainte de final, oaspeții au marcat golul de onoare prin Irinel Patriche. FC Bacău a început meciul în formula: Anton- Bordea, Juric, Forisz, Coajă- Luncașu, Chirilă, Cîrstean- P. Petre, A. Pavel, Aftanache.

Ulterior au mai intrat: Gumenco, Burlacu, Cimbru, F. Baciu, Albu, Niță, Mitrică, Oasenegre. R. Ciobanu, A. Lungu și R. Moise. Victoria de sâmbătă este a a cincea (din tot atâtea meciuri), repurtată de FC Bacău în amicalele iernii după 4-0 cu „satelitul” FC Bacău 2, 5-1 cu Știința Miroslava, 3-0 cu ACS USV Iași și 3-2 cu Politehnica Iași.

Ocupantă a locului 13 în Liga 2, echipa băcăuană va relua campionatul pe data de 21 februarie, atunci când va întâlni pe Metalul Buzău în deplasare, în cadrul rundei cu numărul 18 din sezonul regular.