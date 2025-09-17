Fotbal/ Liga a IV-a: Vulturul zboară, Siretu seacă!

Etapa a patra a confirmat supremația echipei din Măgirești care, înregistrând scorul etapei (11-2 cu Viitorul Dămienești), s-a instalat la șefia clasamentului. Din păcate, după numai trei runde am consemnat și primul abandon, Siretu Săucești retrăgându-se din campionat.

Sub semnul lui patru: patru echipe cu maximum de puncte după primele patru etape ale Ligii a IV-a. Premiantele sunt Vulturul Măgirești, CS Bârsănești, AS Negri și Gloria Zemeș. Realizând scorul rundei, 11-2 cu Viitorul Dămienești, Vulturul Măgirești a zburat în vârful clasamentului, etalând, totodată, și cea mai prolifică ofensivă a campionatului. La jocul cu Dămieneștiul, trupa lui Andrei Popa a punctat prin Benito Jitaru (patru reușite), Răzvan Istrate (hat-trick), Radu Iurchievici („dublă”), Ionuț Albu și Alex Istrate, ambii cu câte un gol. De la cap ajungem la coadă: și la propriu, și la figurat. Astfel, dacă atacul Vulturului se revarsă peste adversari, în schimb Siretu Săucești a… secat, gruparea retrângându-se din competiție după doar trei runde. Aflată pe ultimul loc al clasamentiului, Siretu și-a anunțat forfaitul înaintea jocului cu Voința Bacău, iar rezultatele obținute în acest debut de ediție (toate înfrângeri la scor pentru un golaveraj de 0-23!), îi vor fi anulate. De văzut dacă Siretu va fi un caz izolat… Așa cum rămâne de urmărit care va fi deznodământul derby-ului de runda viitoare, dintre CS Bârsănești- și Vulturul Măgirești, care va aduce față în față nu doar primele două clasate, ci și atacurile cele mai eficiente din actualul campionat.

Rezultatele etapei a patra : ACS Gauss Bacău- AFC Unirea Bacău 0-4, Vulturul Măgirești- Viitorul Dămienești 11-2, UZU Dărmănești- AS Măgura Cașin 3-3, Bamirom Dumbrăveni- Sportul Horgești 1-1, Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Nicolae Bălcescu 1-2, AS Negri- AFC Bubu 1-0, Recolta Urechești- CS Bârsănești 0-4, CS Dofteana- Flamura Roșie Sascut 7-2, Bradul Mânăstirea Cașin- Gloria Zemeș 1-2, CS Faraoani- CSM Moinești 0-1. Voința Bacău a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 20 septembrie, ora 12.00 : CSM Moinești- Recolta Urechești. Ora 15.00 : Sportul Horgești- Bradul Mânăstirea Cașin. Ora 17.00 : AFC Bubu- CS Faraoani (teren Baza Nautică, Șerbănești), Viitorul Nicolae Bălcescu- Voința Bacău, AFC Unirea Bacău- UZU Dărmănești (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut -ACS Gauss Bacău. Duminică, 21 septembrie, ora 11.00 : Gloria Zemeș- CS Măgura Târgu-Ocna, AS Măgura Cașin- Bamirom Dumbrăveni, CS Bârsănești- Vulturul Măgirești (teren Helegiu). Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- CS Dofteana. AS Negri stă.

Clasament

1 Vulturul Măgirești 4 4 0 0 26-5 12p.

2 CS Bârsănești 4 4 0 0 23-3 12p.

3 AS Negri 4 4 0 0 19-4 12p.

4 Gloria Zemeș 4 4 0 0 18-4 12p.

5 Sportul Horgești 4 3 1 0 16-2 10p.

6 Viitorul Bălcescu 4 3 1 0 12-7 10p.

7 CSM Moinești 4 3 0 1 10-5 9p.

8 AFC Bubu 4 2 1 1 14-2 7p.

9 CS Dofteana 3 2 0 1 9-9 6p.

10 Bamirom 4 1 2 1 15-8 5p.

11 Voința Bacău 3 1 1 1 5-4 4p.

12 AS Măgura Cașin 4 1 1 2 7-10 4p.

13 Unirea Bacău 3 1 0 2 8-10 3p.

14 Măgura T. Ocna 4 1 0 3 10-13 3p.

15 CS Faraoani 4 1 0 3 7-10 3p.

16 Bradul M. Cașin 4 1 0 3 8-12 3p.

17 Recolta 4 1 0 3 3-18 3p.

18 Fl. Roșie Sascut 4 1 0 3 3-22 3p.

19 UZU Dărmănești 4 0 1 3 6-11 1p.

20 Viit. Dămienești 4 0 0 4 3-18 0p.

21 Gauss Bacău 4 0 0 4 1-23 0p.

22 Siretu Săucești 4 0 0 4 0-23 0p.