Fotbal/ Liga a IV-a: Vulturul zboară, Siretu seacă!

Dan Sion

Etapa a patra a confirmat supremația echipei din Măgirești care, înregistrând scorul etapei (11-2 cu Viitorul Dămienești), s-a instalat la șefia clasamentului. Din păcate, după numai trei runde am consemnat și primul abandon, Siretu Săucești retrăgându-se din campionat.

Sub semnul lui patru: patru echipe cu maximum de puncte după primele patru etape ale Ligii a IV-a. Premiantele sunt Vulturul Măgirești, CS Bârsănești, AS Negri și Gloria Zemeș. Realizând scorul rundei, 11-2 cu Viitorul Dămienești, Vulturul Măgirești a zburat în vârful clasamentului, etalând, totodată, și cea mai prolifică ofensivă a campionatului. La jocul cu Dămieneștiul, trupa lui Andrei Popa a punctat prin Benito Jitaru (patru reușite), Răzvan Istrate (hat-trick), Radu Iurchievici („dublă”), Ionuț Albu și Alex Istrate, ambii cu câte un gol. De la cap ajungem la coadă: și la propriu, și la figurat. Astfel, dacă atacul Vulturului se revarsă peste adversari, în schimb Siretu Săucești a… secat, gruparea retrângându-se din competiție după doar trei runde. Aflată pe ultimul loc al clasamentiului, Siretu și-a anunțat forfaitul înaintea jocului cu Voința Bacău, iar rezultatele obținute în acest debut de ediție (toate înfrângeri la scor pentru un golaveraj de 0-23!), îi vor fi anulate. De văzut dacă Siretu va fi un caz izolat… Așa cum rămâne de urmărit care va fi deznodământul derby-ului de runda viitoare, dintre CS Bârsănești- și Vulturul Măgirești, care va aduce față în față nu doar primele două clasate, ci și atacurile cele mai eficiente din actualul campionat.

Rezultatele etapei a patra: ACS Gauss Bacău- AFC Unirea Bacău 0-4, Vulturul Măgirești- Viitorul Dămienești 11-2, UZU Dărmănești- AS Măgura Cașin 3-3, Bamirom Dumbrăveni- Sportul Horgești 1-1, Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Nicolae Bălcescu 1-2, AS Negri- AFC Bubu 1-0, Recolta Urechești- CS Bârsănești 0-4, CS Dofteana- Flamura Roșie Sascut 7-2, Bradul Mânăstirea Cașin- Gloria Zemeș 1-2, CS Faraoani- CSM Moinești 0-1. Voința Bacău a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 20 septembrie, ora 12.00: CSM Moinești- Recolta Urechești. Ora 15.00: Sportul Horgești- Bradul Mânăstirea Cașin. Ora 17.00: AFC Bubu- CS Faraoani (teren Baza Nautică, Șerbănești), Viitorul Nicolae Bălcescu- Voința Bacău, AFC Unirea Bacău- UZU Dărmănești (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut -ACS Gauss Bacău. Duminică, 21 septembrie, ora 11.00: Gloria Zemeș- CS Măgura Târgu-Ocna, AS Măgura Cașin- Bamirom Dumbrăveni, CS Bârsănești- Vulturul Măgirești (teren Helegiu). Ora 12.00: Viitorul Dămienești- CS Dofteana. AS Negri stă.

Clasament

1 Vulturul Măgirești              4              4              0              0              26-5              12p.

2 CS Bârsănești              4              4              0              0              23-3              12p.

3 AS Negri                            4              4              0              0              19-4              12p.

4 Gloria Zemeș              4              4              0              0              18-4              12p.

5 Sportul Horgești              4              3              1              0              16-2              10p.

6 Viitorul Bălcescu              4              3              1              0              12-7              10p.

7 CSM Moinești              4              3              0              1              10-5              9p.

8 AFC Bubu                            4              2              1              1              14-2              7p.

9 CS Dofteana              3              2              0              1              9-9              6p.

10 Bamirom                            4              1              2              1              15-8              5p.

11 Voința Bacău              3              1              1              1              5-4              4p.

12 AS Măgura Cașin              4              1              1              2              7-10              4p.

13 Unirea Bacău              3              1              0              2              8-10              3p.

14 Măgura T. Ocna              4              1              0              3              10-13              3p.

15 CS Faraoani              4              1              0              3              7-10              3p.

16 Bradul M. Cașin              4              1              0              3              8-12              3p.

17 Recolta                             4              1              0              3              3-18              3p.

18 Fl. Roșie Sascut              4              1              0              3              3-22              3p.

19 UZU Dărmănești              4              0              1              3              6-11              1p.

20 Viit. Dămienești              4              0              0              4              3-18              0p.

21 Gauss Bacău              4              0              0              4              1-23              0p.

22 Siretu Săucești              4              0              0              4              0-23              0p.

