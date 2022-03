Mult a fost (patru luni fără o săptămână), puțin a mai rămas: trei zile. În acest weekend, campionatul Ligii a IV-a pune punct pauzei competiționale. Și pornește din nou la drum, cu jocurile etapei a 12-a, prima a returului. Principalul punct de interes al acestei prime runde din 2022 este derby-ul Seriei 2, dintre Sportul Onești și Viitorul Curița/ CSȘ Onești, programat la Oituz. În Seria 1, lidera FC Unirea Bacău va juca pe „Lucrețiu Avram”, cu FC Dinamo 2. La vârf, miza campionatului este ocuparea primelor două locuri din fiecare serie pentru a accede în play-off-ul ce va decide campioana județeană. Dincolo de criteriul sportiv, diferența o va face deținerea Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Sportului. În Seria 1, din primele cinci clasate, două nu pot intra în play-off din cauza lipsei unui astfel de CIS: Voința Gârleni și AS Filipești. În aceste condiții, lupta pentru cele două locuri se va da între trio-ul Unirea- Siretu- Viitorul Nicolae Bălcescu. În Seria 2, toate echipele de pe podium dețin CIS eliberat de MS. Cele patru grupări care vor merge în play-off se vor duela pe parcursul unui mini-campionat tur-retur, câștigătoarea titlului urmând să reprezinte Bacăul la barajul de promovare în Liga a III-a, programat în dublă manșă, pe 18 iunie (acasă) și 25 iunie (deplasare) contra campioanei județului Vaslui. În ceea ce privește zona inferioară a Ligii a IV-a, ultimele trei clasate în fiecare serie la finalul sezonului regulat vor retrograda direct, în timp ce echipele de pe locurile 8 și 9 vor susține un baraj de menținere, tur-retur, în sistem încrucișat: locul 8 din Seria 1 cu locul 9 din Seria 2 și locul 8 din Seria 2 cu locul 9 din Seria 1

Seria 1

Programul primei etape a returului/ sâmbătă, 5 martie : Gauss Bacău- AS Filipești (ora 11.00, teren Valea Mare- Faraoani), FC Dinamo Bacău 2- FC Unirea Bacău (ora 15.00, stadion „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut- CS Faraoani (ora 15.00). Duminică, 6 martie, ora 11.00 : Siretu Săucești- AS Negri, Viitorul Nicolae Bălcescu- AS Viitorul Berești Tazlău, Rapid Bacău- Voința Gârleni (Răcăciuni).

Clasament

1 FC Unirea Bacău 11 9 0 2 42-13 27p.

2 Voința Gârleni 11 8 0 3 40-14 24p.

3 Siretu Săucești 11 7 1 3 23-12 22p.

4 AS Filipești 11 7 0 4 33-19 21p.

5 Viitorul N. Bălcescu 11 7 0 4 25-16 21p.

6 CS Faraoani 11 5 2 4 20-22 17p.

7 Fl. Roșie Sascut 11 5 1 5 36-25 16p.

8 Gauss Bacău 11 5 0 6 23-35 15p.

9 FC Dinamo Bacău 2 11 4 1 6 24-31 13p.

10 AS Negri 11 3 3 5 21-25 12p.

11 Rapid Bacău 11 1 0 10 13-37 3p.

12 Viitorul Berești Tazlău 11 1 0 10 13-65 3p.

Seria 2

Programul primei etape a returului/ sâmbătă, 5 martie, ora 15.00 : Sportul Onești- Viitorul Curița/ CSȘ Onești (stadion Oituz). Duminică, 6 martie, ora 11.00 : Viitorul Căiuți- CSM Moinești, Viitorul Urechești- UZU Dărmănești, Voința Brătești- CS Măgura Târgu-Ocna, AS Bârsănești- Vulturul Măgirești, AS Măgura Cașin- Bradul Mânăstirea Cașin.

Clasament

1 Sportul Onești 11 11 0 0 58-5 33p.

2 Viitorul Curița/CSȘ Onești 11 9 0 2 55-8 27p.

3 CSM Moinești 11 8 1 2 50-16 25p.

4 AS Măgura Cașin 11 7 1 3 31-14 22p.

5 UZU Dărmănești 11 7 0 4 31-24 21p.

6 Voința Brătești 11 6 1 4 34-30 19p.

7 AS Bârsănești 11 5 2 4 38-21 17p.

8 Viitorul Urechești 11 4 1 6 20-31 13p.

9 Bradul Mânăstirea Cașin 11 2 0 9 14-50 6p.

10 Vulturul Măgirești 11 2 0 9 14-50 6p.

11 Viitorul Căiuți 11 1 1 9 11-50 4p.

12 CS Măgura Târgu-Ocna 11 0 1 10 7-75 1p.