marți, 2 septembrie 2025
type here...
Sport

Fotbal/ Liga a IV-a: Șapte echipe cu maximum de puncte

Dan Sion

După primele două etape ale Ligii a IV-a avem șapte echipe cu maximum de puncte: AS Negri, CS Bârsănești, AFC Bubu, Sportul Horgești, Gloria Zemeș, Vulturul Măgirești și CSM Moinești. La polul opus, nu mai puțin de opt echipe încă nu au cunoscut bucuria vreunui punct în actuala ediție a campionatului județean.

Rezultatele etapei a doua: Vulturul Măgirești- Unirea Bacău 5-2, AS Negri- CS Faraoani 5-2, ACS Gauss Bacău- Sportul Horgești 0-7, UZU Dărmănești- Gloria Zemeș 2-3, Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Nicolae Bălcescu 3-3 , Măgura Târgu-Ocna- AFC Bubu 1-7, Voința Bacău- CSM Moinești 2-3, Recolta Urechești- Viitorul Dămienești 2-0, CS Bârsănești- Flamura Roșie Sascut 10-0, CS Dofteana- AS Măgura Cașin 1-0, Bradul Mânăstirea Cașin- Siretu Săucești 5-0.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 6 septembrie, ora 11.00: CSM Moinești- AS Negri. Ora 17.00: AFC Bubu- Voința Bacău (teren Baza Nautică, Șerbănești), Siretu Săucești- Măgura Târgu-Ocna, ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Bradul Mânăstirea Cașin, Sportul Horgești- UZU Dărmănești, Unirea Bacău- CS Dofteana (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut- Vulturul Măgirești. Duminică, 7 septembrie, ora 11.00: CS Faraoani- Recolta Urechești, Gloria Zemeș- Bamirom Dumbrăveni, AS Măgura Cașin- ACS Gauss Bacău. Ora 12.00: Viitorul Dămienești- CS Bârsănești.

Clasament

1 AS Negri                            2              2              0              0              15-2              6p.

2 CS Bârsănești              2              2              0              0              15-2              6p.

3 AFC Bubu                            2              2              0              0              14-1              6p.

4 Sportul Horgești              2              2              0              0              14-1              6p.

5 Gloria Zemeș              2              2              0              0              12-2              6p.

6 Vulturul Măgirești              2              2              0              0              10-3              6p.

7 CSM Moinești              2              2              0              0              7-2              6p.

8 Bamirom                            2              1              1              0              13-3              4p.

9 Nicolae Bălcescu              2              1              1              0              7-4              4p.

10 Voința Bacău              2              1              0              1              5-4              3p.

11 Bradul M. Cașin              2              1              0              1              5-7              3p.

12 CS Dofteana              2              1              0              1              2-7              3p.

13 Rec. Urechești              2              1              0              1              2-10              3p.

14 Fl. R. Sascut              2              1              0              1              1-10              3p.

15 Viit. Dămienești              2              0              0              2              0-3              0p.

16 UZU Dărmănești              2              0              0              2              3-7              0p.

17 CS Faraoani              2              0              0              2              3-8              0p.

18 AS Măgura Cașin              2              0              0              2              1-6              0p.

19 Unirea Bacău              2              0              0              2              4-10              0p.

20 Măgura T. Ocna              2              0              0              2              1-11              0p.

21 Siretu Săucești              2              0              0              2              0-15              0p.

22 Gauss Bacău              2              0              0              2              0-16              0p.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.