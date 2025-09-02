Fotbal/ Liga a IV-a: Șapte echipe cu maximum de puncte

După primele două etape ale Ligii a IV-a avem șapte echipe cu maximum de puncte: AS Negri, CS Bârsănești, AFC Bubu, Sportul Horgești, Gloria Zemeș, Vulturul Măgirești și CSM Moinești. La polul opus, nu mai puțin de opt echipe încă nu au cunoscut bucuria vreunui punct în actuala ediție a campionatului județean.

Rezultatele etapei a doua : Vulturul Măgirești- Unirea Bacău 5-2, AS Negri- CS Faraoani 5-2, ACS Gauss Bacău- Sportul Horgești 0-7, UZU Dărmănești- Gloria Zemeș 2-3, Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Nicolae Bălcescu 3-3 , Măgura Târgu-Ocna- AFC Bubu 1-7, Voința Bacău- CSM Moinești 2-3, Recolta Urechești- Viitorul Dămienești 2-0, CS Bârsănești- Flamura Roșie Sascut 10-0, CS Dofteana- AS Măgura Cașin 1-0, Bradul Mânăstirea Cașin- Siretu Săucești 5-0.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 6 septembrie, ora 11.00 : CSM Moinești- AS Negri. Ora 17.00 : AFC Bubu- Voința Bacău (teren Baza Nautică, Șerbănești), Siretu Săucești- Măgura Târgu-Ocna, ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Bradul Mânăstirea Cașin, Sportul Horgești- UZU Dărmănești, Unirea Bacău- CS Dofteana (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut- Vulturul Măgirești. Duminică, 7 septembrie, ora 11.00 : CS Faraoani- Recolta Urechești, Gloria Zemeș- Bamirom Dumbrăveni, AS Măgura Cașin- ACS Gauss Bacău. Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- CS Bârsănești.

Clasament

1 AS Negri 2 2 0 0 15-2 6p.

2 CS Bârsănești 2 2 0 0 15-2 6p.

3 AFC Bubu 2 2 0 0 14-1 6p.

4 Sportul Horgești 2 2 0 0 14-1 6p.

5 Gloria Zemeș 2 2 0 0 12-2 6p.

6 Vulturul Măgirești 2 2 0 0 10-3 6p.

7 CSM Moinești 2 2 0 0 7-2 6p.

8 Bamirom 2 1 1 0 13-3 4p.

9 Nicolae Bălcescu 2 1 1 0 7-4 4p.

10 Voința Bacău 2 1 0 1 5-4 3p.

11 Bradul M. Cașin 2 1 0 1 5-7 3p.

12 CS Dofteana 2 1 0 1 2-7 3p.

13 Rec. Urechești 2 1 0 1 2-10 3p.

14 Fl. R. Sascut 2 1 0 1 1-10 3p.

15 Viit. Dămienești 2 0 0 2 0-3 0p.

16 UZU Dărmănești 2 0 0 2 3-7 0p.

17 CS Faraoani 2 0 0 2 3-8 0p.

18 AS Măgura Cașin 2 0 0 2 1-6 0p.

19 Unirea Bacău 2 0 0 2 4-10 0p.

20 Măgura T. Ocna 2 0 0 2 1-11 0p.

21 Siretu Săucești 2 0 0 2 0-15 0p.

22 Gauss Bacău 2 0 0 2 0-16 0p.