Fotbal/ Liga a IV-a: Penultima etapă a anului

Weekendul trecut s-a desfășurat etapa cu numărul 14 din Liga a IV-a. Runda, penultima programată în 2025, a avut drept cap de afiș meciul dintre AS Negri și Vulturul Măgirești. Victorioasă cu 2-1, formația lui Bogdan Lupu și Marius Doboș a revenit pe locul secund, depășind și în clasament nu doar pe teren gruparea manageriată de Andrei Popa. În ceea ce o privește pe CS Bârsănești, lidera a bifat a 13-a victorie din tot atâtea jocuri disputate (are o restanță), impunându-se cu 3-0 la Faraoani prin golurile lui Edi Tismănaru, Tudor Tudurache și Bogdan Corman. În fine, scorul rundei a aparținut Moineștiului, echipa lui Sorin Trofin scurclasând cu 12-0 „lanterna roșie” Viitorul Dămienești. La finalul acestei săptămâni va avea loc etapa 15, ultima din acest an, campionatul județean urmând să se reia în martie.

Rezultatele etapei 14 : AS Negri- Vulturul Măgirești 2-1, CSM Moinești- Viitorul Dămienești 12-0, Recolta Urechești- Bamirom Dumbrăveni 0-2, Măgura Târgu-Ocna- ACS Gauss Bacău 6-0, AFC Bubu- Flamura Roșie Sascut 9-0, Viitorul Nicolae Bălcescu- AS Măgura Cașin 6-2, Bradul Mânăstirea Cașin- UZU Dărmănești 2-1, CS Faraoani- CS Bârsănești 0-3, Gloria Zemeș- Sportul Horgești 4-3, Voința Bacău- CS Dofteana 4-1. Unirea Bacău a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- CS Faraoani. Ora 14.00 : Sportul Horgești- Recolta Urechești, AFC Unirea Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren „Lucrețiu Avram”), Gauss Bacău- Voința Bacău (teren Săucești), UZU Dărmănești- Măgura Târgu-Ocna. Ora 15.00 : Bamirom Dumbrăveni- Bradul Mânăstirea Cașin. Duminică, 30 noiembrie, ora 11.00 : AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș, CS Dofteana- AS Negri. Ora 12.00: Viitorul Dămienești- AFC Bubu. Meciul CS Bârsănești- CSM Moinești a fost amânat, iar Flamura Roșie Sascut stă.

Clasament : 1) CS Bârsănești 39p., 2) AS Negri 34p., 3) Vulturul Măgirești 32p., 4) AFC Bubu 29p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 28p., 6) Gloria Zemeș 26p., 7) CSM Moinești 22p., 8) Voința Bacău 21p., 9) CS Dofteana 20p., 10) Bamirom Dumbrăveni 17p. (golaveraj 29-29), 11) UZU Dărmănești 17p. (26-26), 12) Măgura Târgu-Ocna 16p., 13) Bradul Mânăstirea Cașin 14p. (23-33), 14) CS Faraoani 14p. (21-35), 15) Unirea Bacău 13p. (22-33), 16) Sportul Horgești 13p. (31-48), 17) AS Măgura Cașin 12p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.