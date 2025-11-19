Fotbal/ Liga a IV-a: Liderul cheamă, „vulturii” răspund

Etapa cu numărul 13 a Ligii a IV-a a confirmat din plin supremația liderei CS Bârsănești. Singura echipă cu maximum de puncte în campionatul județean al Bacăului a surclasat principala sa urmăritoare până în acel moment, AS Negri, care se afla pe locul secund, la doar două puncte. Și a făcut-o la scor de tenis: 6-1!

Bârsăneștiul a punctat prin „dublele” lui Alin Gârniață (una din reușite fiind din lovitură liberă) și Claudiu Uja și prin punctele semnate de Vlad Miron și Radu Boacă, golul de onoare al celor de la AS Negri aparținând fostului prim-divizionar Marius Doboș. La chemarea liderei continuă să răspundă doar Vulturul Măgirești.

Noua vicelidera rămâne la patru puncte de primul loc (dar cu un meci în plus disputat), grație victoriei de sâmbăta trecută împotriva Voinței Bacău, cu scorul de 4-1 Succesul „vulturilor” s-a materializat de-abia după pauză, ca urmare a hat-trick-ului realizat de golgheterul Benito Jitaru, care a fost completat de golul lui Cristian Gândulescu. De remarcat fair-play-ul demonstrat de managerul Măgireștiului, Andrei Popa, care a ținut să evidențieze jocul foarte bun al căpitanului celor de la Voința, Ciprian Dediu:

„Este mai mare dragul când întâlnești fotbaliști precum Ciprian”. Iar după „Limbă” Dediu, „vulturii” vor da piept, sâmbăta aceasta, cu un alt fotbalist cu „pedigree”, Marius Doboș, într-un autentic derby pentru locul 2 ce va deschide etapa 14. În fine, merită notată și prima victorie a celor de la ACS Gauss Bacău: 2-0 cu Bradul Mânăstirea Cașin. Campionatul județean va continua în 2025 cu încă două etape programate pe 22 și 29 noiembrie, după care se va întrerupe până în martie, când se va relua cu runda a 16-a.

Rezultatele etapei 13 : Vulturul Măgirești- Voința Bacău 4-1, Flamura Roșie Sascut- CSM Moinești 0-6, ACS Gauss Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin 2-0, UZU Dărmănești- Bamirom Dumbrăveni 4-3, Sportul Horgești- Viitorul Nicolae Bălcescu 3-3, Gloria Zemeș- Recolta Urechești 11-1, Unirea Bacău- AFC Bubu 0-2, CS Bârsănești- AS Negri 6-1, CS Dofteana- Măgura Târgu-Ocna 2-1, Viitorul Dămienești- CS Faraoani 1-2. AS Măgura Cașin a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11.00 : AS Negri- Vulturul Măgirești, CSM Moinești- Viitorul Dămienești. Ora 14.00 : Recolta Urechești- Bamirom Dumbrăveni, Măgura Târgu-Ocna- ACS Gauss Bacău, AFC Bubu- Flamura Roșie Sascut (teren Baza Nautică/ Șerbănești), Viitorul Nicolae Bălcescu- AS Măgura Cașin. Duminică, 23 noiembrie, ora 11.00 : Bradul Mânăstirea Cașin- UZU Dărmănești, CS Faraoani- CS Bârsănești, Gloria Zemeș- Sportul Horgești . Ora 13.00 : Voința Bacău- CS Dofteana (teren Baza Nautică/ Șerbănești). Unirea Bacău stă.

Clasament : 1) AS Bârsănești 36p., 2) Vulturul Măgirești 32p., 3) AS Negri 31p., 4) AFC Bubu 26p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 25p., 6) Gloria Zemeș 23p., 7) CS Dofteana 20p., 8) CSM Moinești 19p., 9) Voința Bacău 18p., 10) UZU Dărmănești 17p., 11) Bamirom Dumbrăveni 14p. (golaveraj 27-29), 12) CS Faraoani 14p. (21-32), 13) Măgura Târgu-Ocna 13p. (36-33), 14) Unirea Bacău 13p. (22-33), 15) Sportul Horgești 13p. (28-44), 16) AS Măgura Cașin 12p., 17) Bradul Mânăstirea Cașin 11p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.