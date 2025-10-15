Fotbal/ Liga a IV-a: CS Bârsănești continuă să aibă maximum de puncte

După disputarea etapei a opta din campionatul Ligii a IV-a, CS Bârsănești continuă să fie singura echipă cu maximum de puncte. Liderei, care are un meci în minus, i-a trecut însă glonțul pe la ureche în weekend, cu ocazia deplasării de la Dărmănești.

Deși a deschis scorul prin Corman, Bârsăneștiul s-a văzut condusă cu 2-1 la pauză de gazdele de la UZU. După odihnă, oaspeții au reușit, totuși, să basculeze rezultatul în favoarea lor prin golul lui Vasilică Gîză și „dubla” lui Radu Boacă. 4-2 scor final și CS Bârsănești ajunge la cota 21 puncte, cu două în plus față de tandemul Vulturul Măgirești -AS Negri.

„Vulturii” lui Andrei Popa s-au impus cu 3-0 în deplasarea efectuată la Săucești, contra „lanternei roșii” ACS Gauss grație reușitelor lui Jitaru, Iurchievici și Gândulescu, în timp ce AS Negri (care are doar șapte meciuri jucate) a surcalasat-o cu 7-0 acasă pe Sportul Horgești. Victorii la șapte goluri diferență și pentru Bamirom Dumbrăveni (8-1 cu Viitorul Dămienești) și Bradul Mânăstirea Cașin (9-2 cu Flamura Roșie Sascut).

Rezultatele etapei a opta : CSM Moinești- Viitorul Nicolae Bălcescu 2-3, AS Negri- Sportul Horgești 7-0, ACS Gauss Bacău- Vulturul Măgirești 0-3, UZU Dărmănești- CS Bârsănești 2-4, Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Dămienești 8-1, Voința Bacău- AS Măgura Cașin 2-2, Măgura Târgu-Ocna- Unirea Bacău 2-0, Recolta Urechești- CS Dofteana 1-4, Bradul Mânăstirea Cașin- Flamura Roșie Sascut 9-2, CS Faraoani- Gloria Zemeș 1-3. AFC Bubu a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 18 octombrie, ora 12.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- AFC Bubu. Ora 15.00 : Sportul Horgești- CS Faraoani, Unirea Bacău- Voința Bacău (teren „Siretul”/ Săucești), Flamura Roșie Sascut- Măgura Târgu-Ocna, Vulturul Măgirești- UZU Dărmănești. Duminică, 19 octombrie, ora 11.00 : Gloria Zemeș- CSM Moinești, AS Măgura Cașin- AS Negri, CS Bârsănești- Bamirom Dumbrăveni, CS Dofteana- Gauss Bacău. Ora 12.00: Viitorul Dămienești- Bradul Mânăstirea Cașin. Recolta Urechești stă.

Clasament : 1) CS Bârsănești 21p., 2) Vulturul Măgirești 19p. (golaveraj 38-11), 3) AS Negri 19p. (32-8), 4) Gloria Zemeș 17p. (28-14), 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 17p. (22-12), 6) AFC Bubu 16p., 7) CS Dofteana 13p., 8) Voința Bacău 12p. (16-7), 9) CSM Moinești 12p. (20-12), 10) Unirea Bacău 12p. (17-16), 11) Bamirom Dumbrăveni 11p. (19-15), 12) Sportul Horgești 11p. (20-24), 13) CS Măgura Târgu-Ocna 10p., 14) AS Măgura Cașin 8p., 15) UZU Dărmănești 7p. (19-20), 16) Bradul Mânăstirea Cașin 7p. (16-19), 17) Flamura Roșie Sascut 6p., 18) CS Faraoani 3p. (9-27), 19) Recolta Urechești 3p. (5-48), 20) Viitorul Dămienești 1p. (8-35), 21) 1p. (6-38).