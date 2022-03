În prima etapă din 2022, fruntașa Seriei 1, Unirea Bacău a obținut a zecea victorie stagională. În Seria 2, derby-ul oneștean la vârf dintre Sportul și Curița s-a încheiat nedecis, 2-2, lidera întrerupuându-și seria succeselor

Weekendul trecut s-a reluat campionatul Ligii a IV-a. În Seria 1, Unirea Bacău a bifat a zecea victorie, trecând cu 3-0 de FC Dinamo Bacău 2, în așa-zisa deplasare de pe „Lucrețiu Avram”, grație golurilor marcate de Măghinici, Vizitiu și Mitrea. Surprinzătoare remiza internă, 0-0, înregistrată de Siretu Săucești în compania celor de la Negri. Nedecis s-a încheiat și derby-ul Seriei 2, dintre Sportul Onești și Viitorul Curița/ CSȘ Onești. Disputat la Oituz, noua casă a Sportului Onești, jocul a găsit formația gazdă de două ori în avantaj, mai întâi prin golul lui Vlad Miron din minutul 3 și apoi prin reușita de 2-1 semnată de Avădanei în min. 19. Numai că oaspeții de la Viitorul Curița/ CSȘ Onești au revenit de fiecare dată. În min. 16, experimentatul Edi Tismănaru a înscris pentru 1-1, pentru ca în minutul 75, beneficiind și de omul în plus (Ionuț Moldovan de la Sportul a fost eliminat în min. 44), echipa vizitatoare să fixeze tabela la 2-2 prin Ardelean. De notat că acesta este primul meci fără victorie în acest sezon pentru lidera Sportul Onești, care păstrează șase puncte avans față de urmăritoarele sale, Viitorul Curița/ CSȘ Onești și CSM Moinești. Aceasta din urmă a reușit un 6-0 categoric pe terenul Viitorului Căiuți și a egalat la puncte gruparea curițeană.

Seria 1

Rezultatele etapei a 12-a : FC Dinamo Bacău 2- Unirea Bacău 0-3, Flamura Roșie Sascut- CS Faraoani 1-5, Siretu Săucești- AS Negri 0-0, AS Rapid Bacău- Voința Gârleni 0-2, Viitorul Nicolae Bălcescu- Viitorul Berești Tazlău 3-0. Partida Gauss Bacău- AS Filipești a fost amânată pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Programul etapei viitoare (sâmbătă, 12 martie, ora 11.00) : AS Filipești- Siretu Săucești. Ora 15.00: Unirea Bacău- Gauss Bacău (teren Răcăciuni), AS Negri- Flamura Roșie Sascut (teren „Green Club”, Baza Nautică, Șerbănești), Voința Gârleni- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren Blăgești), Viitorul Berești Tazlău- FC Dinamo Bacău 2. Duminică, 13 martie, ora 11.00: CS Faraoani- Rapid Bacău.

Clasament

1 Unirea Bacău 12 10 0 2 45-13 30p.

2 Voința Gârleni 12 9 0 3 42-14 27p.

3 Viitorul Nicolae Bălcescu 12 8 0 4 28-16 24p.

4 Siretu Săucești 12 7 2 3 23-12 23p.

5 AS Filipești 11 7 0 4 33-10 21p.

6 CS Faraoani 12 6 2 4 25-23 20p.

7 Flamura Roșie Sascut 12 5 1 6 37-30 16p.

8 Gauss Bacău 11 5 0 6 23-34 15p.

9 AS Negri 12 3 4 5 21-25 13p.

10 FC Dinamo Bacău 2 12 4 1 7 24-34 13p.

11 Rapid Bacău 12 1 0 11 13-39 3p.

12 Viitorul Berești Tazlău 12 1 0 11 13-68 3p.

Seria 2

Rezultatele etapei a 12-a : Sportul Onești- Viitorul Curița/ CSȘ Onești 2-2, Viitorul Căiuți- CSM Moinești 0-6, Viitorul Urechești- UZU Dărmănești 1-4, Voința Brătești- Măgura Târgu-Ocna 11-2, AS Bârsănești- Vulturul Măgirești 8-1, AS Măgura Cașin- Bradul Mânăstirea Cașin 5-2.

Programul etapei viitoare (sâmbătă, 12 martie, ora 11.00) : CSM Moinești- Viitorul Urechești, Viitorul Curița/ CSȘ Onești- Viitorul Căiuți (ora 15.00, teren Energia, Onești), UZU Dărmănești- Voința Brătești (ora 15.00), Măgura Târgu-Ocna- AS Bârsănești (ora 15.00). Duminică, 13 martie, ora 11.00: Vulturul Măgirești- AS Măgura Cașin. Ora 15.00: Bradul Mânăstirea Cașin- Sportul Onești.

Clasament

1 Sportul Onești 12 11 1 0 60-7 34p.

2 Viitorul Curița/ CSȘ Onești 12 9 1 2 57-10 28p.

3 CSM Moinești 12 9 1 2 56-16 28p.

4 AS Măgura Cașin 12 8 1 3 36-16 25p.

5 UZU Dărmănești 12 8 0 4 35-25 24p.

6 Voința Brătești 12 7 1 4 45-32 22p.

7 AS Bârsănești 12 6 2 4 46-22 20p.

8 Viitorul Urechești 12 4 1 7 21-35 13p.

9 Bradul Mânăstirea Cașin 12 2 0 10 21-49 6p.

10 Vulturul Măgirești 12 2 0 10 15-58 6p.

11 Viitorul Căiuți 12 1 1 10 11-56 4p.

12 Măgura Târgu-Ocna 12 0 1 11 9-86 1p.