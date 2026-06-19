Oneșteanul Luca Fudulache, cu Dinamo București în cantonamentul din Polonia

La doar 19 ani are în spate nu mai puțin de trei sezoane ca titular în Liga 3. Iar în față i se așterne un viitor în Superliga. Unul luminos. Și nu oriunde, ci sub culorile lui Dinamo București.

Oneșteanul Luca Fudulache este pregătit pentru „the next step”.

La drept vorbind, „next big step”. Stoperul Viitorului Onești a fost cooptat în lotul pe care Dinamo l-a deplasat în stagiul de pregătire din Polonia.

Iar la revenirea din cantonament, pe Fudulache îl așteaptă semnarea unui contract cu formația antrenată de portughezul Nuno Campos.

O recunoaștere a calităților probate în mod constant cu Viitorul Onești. Totodată, un enorm stimulent. Și, evident, un motiv de mândrie pentru clubul-mamă, Viitorul Onești, dar și pentru fotbalul băcăuan.