Polițiștii rutieri din Bacău intensifică controalele în trafic în cadrul campaniei europene „Roadpol Safety Days”

Polițiștii Biroului Rutier Bacău continuă acțiunile pentru prevenirea accidentelor și combaterea principalelor cauze care generează evenimente rutiere, în cadrul unei campanii desfășurate la nivel european.

În perioada 15–21 iunie, polițiștii rutieri băcăuani participă la acțiunea „Roadpol Safety Days”, organizată sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române și derulată simultan în mai multe state europene.

În cadrul activităților desfășurate joi, oamenii legii au instituit filtre rutiere pe drumurile din municipiul și județul Bacău, acționând împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român (RAR), instituție cu atribuții în verificarea stării tehnice a vehiculelor și a respectării normelor din domeniul transportului rutier.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au constatat mai multe abateri de la legislația rutieră și au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost retrase nouă certificate de înmatriculare pentru neregulile identificate la autovehiculele verificate.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație.