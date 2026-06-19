De la Nică la Noah: cireșele rămân vedetele vacanței de vară

Odată cu venirea vacanței de vară, copiii își petrec timpul în cele mai diverse moduri. Unii aleg plimbările cu bicicleta, alții jocurile alături de prieteni, iar cei mai inventivi transformă zilele libere în adevărate aventuri antreprenoriale. Nu este deloc neobișnuit ca, în această perioadă, să întâlnești la porți sau pe marginea drumului mici tarabe cu cireșe, limonadă rece ori alte bunătăți pregătite de cei mici.

Dacă în „Amintiri din copilărie” Nică al lui Creangă devenea celebru pentru expediția sa la cireșe și pentru fuga de mătușa Mărioara, copiii de astăzi au găsit o altă relație cu aceste fructe ale verii. Nu le mai „împrumută” din copac, ci le culeg, le așază frumos pe tarabă și le oferă spre vânzare trecătorilor.

Printre aceștia l-am întâlnit și pe Noah, un băiețel care a demonstrat că imaginația și spiritul de inițiativă nu au vârstă. Și-a amenajat cu atenție propria mini tarabă cu cireșe, iar pentru a o face cât mai atrăgătoare a presărat petale de trandafir în jurul măsuței. Fiecare detaliu a fost gândit cu grijă, semn că micuțul comerciant și-a luat rolul foarte în serios.

Cu zâmbetul pe buze și plin de entuziasm, Noah și-a așteptat clienții, promovându-și marfa exact ca un adevărat vânzător. „Haideți la cireșe! Ofer un preț bun!”, striga el către trecători, stârnind zâmbete și admirație din partea celor care îl întâlneau.

Poate că pentru cei mari a fost doar o oprire de câteva minute pentru a cumpăra câteva cireșe, însă pentru Noah a fost o experiență care îmbină joaca, creativitatea și dorința de a face ceva pe cont propriu.

Astfel de imagini dau farmec vacanței de vară și ne amintesc că, indiferent de generație, copiii găsesc mereu modalități ingenioase de a se bucura de zilele însorite. De la Nică, cel atras de cireșele din grădina mătușii Mărioara, până la Noah, care le vinde cu mândrie la propria tarabă, cireșele rămân un simbol al copilăriei și al verii petrecute frumos.

Iar dacă Nică a rămas în istorie pentru că mergea la cireșe, Noah are toate șansele să fie ținut minte pentru că le vindea cu talent și cu un slogan greu de ignorat: „Haideți la cireșe! Ofer un preț bun!”