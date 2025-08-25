Fotbal/ Liga a IV-a: A început campionatul județean. Într-o nouă formulă, cu serie unică de 22 de echipe

Weekendul trecut a pornit la drum ediția 2025-2026 a Ligii a IV-a la fotbal. Campionatul județean se va derula într-o nouă formulă. Spre deosebire de sezoanele precedente în care competiția includea, în prima sa fază, două serii stabilite pe criterii geografice, acum Liga a IV-a are o singură serie de 22 echipe.

În prima fază, cele 22 de echipe reunite la start se vor înfrunta într-un sezon regular care va avea 21 de etape (prin urmare, nu se va juca tur-retur), urmând ca în faza a doua, primele patru clasate să se bată pentru titlul județean în play-off, iar grupările poziționate pe locurile 5-22 să se confrunte în play-out pentru evitarea retrogradării. Play-off-ul se va desfășura tur-retur, numârând un total de șase etape. În play-out echipele vor fi împărțite în două grupe.

În grupa A vor juca echipele clasate pe locurile 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 și 19, iar în grupa B cele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21. Din fiecare grupă de play-out vor retrograda direct ultimele patru clasate.

Rezultatele primei etape din sezonul regular : CSM Moinești- Măgura Târgu-Ocna 4-0, AS Negri- Recolta Urechești 10-0, Viitorul Nicolae Bălcescu- UZU Dărmănești 4-1, AFC Bubu- Bradul Mânăstirea Cașin 7-0, Siretu Săucești- Bamirom Dumbrăveni 0-10, Unirea Bacău- CS Bârsănești 2-5, Flamura Roșie Sascut- Viitorul Dămienești 1-0, CS Faraoani- Voința Bacău 1-3, Gloria Zemeș- ACS Gauss Bacău 9-0, Sportul Horgești- CS Dofteana 7-1, AS Măgura Cașin- Vulturul Măgirești 1-5.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 30 august, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Unirea Bacău, AS Negri- CS Faraoani. Ora 18.00 : ACS Gauss Bacău- Sportul Horgești (teren Filipești), UZU Dărmănești- Gloria Zemeș, Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren Răcăciuni), Măgura Târgu-Ocna- AFC Bubu, Voința Bacău- CSM Moinești (teren Baza Nautică, Șerbănești). Duminică, 31 august, ora 11.00 : Recolta Urechești- Viitorul Dămienești, CS Bârsănești- Flamura Roșie Sascut (teren Helegiu), CS Dofteana- AS Măgura Cașin, Bradul Mânăstirea Cașin- Siretu Săucești.