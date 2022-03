Sâmbătă a căzut cortina peste sezonul regulat al Ligii a III-a la fotbal. Campionatul va continua cu fazele play-off și play-out. În play-off merg primele patru din fiecare serie. Ele își păstrează punctele și se vor confrunta în sistem campionat tur-retur-tur pe parcursul a nouă etape la finalul cărora primele două din fiecare serie vor accede în semifinalele barajului de promovare. În ceea ce privește play-out-ul, care are ca miză evitarea retrogradării (cad ultimele două locuri din cele zece serii plus cel mai slab loc 8 ca punctaj) în această fază se confruntă grupările clasate pe locurile 5-10. Din cele trei divizionare C băcăuane, singura care a acces în play-off este Aerostar, în timp ce FC Dinamo Baău și CSM Bacău vor evolua în play-out. Autoare a unui adevărat tur de forță în ultimele runde, Aerostar mai avea nevoie de un singur puncte sâmbătă, la Săucești, în confruntarea cu concitadina FC Dinamo în etapa a 18-a a Seriei 2 pentru a fi sigură de prezența în careul de ași. „Aviatorii” lui Mișu Ionescu au forțat cea de-a patra victorie la rând, conducând cu 1-0 prin golul marcat în min. 12 de Viorică, însă în minutele de prelungire, dinamoviștii băcăuani au egalat, fizând rezultatul final, 1-1 prin șutul superb din afara careului expediat de Robert Pușcașu. „Ne pare rău că am ratat în felul acesta două puncte, dar ne bucurăm din plin pentru faptul că suntem în continuare cei care țin sus steagul fotbalului băcăuan. Îi felicităm pe băieții noștri și pe antrenorul Mișu Ionescu și mulțumim conducerii executive a clubului și președintelui Doru Damaschin pentru întreaga susținere care a permis echipei să obțină o calificare în turneul 1-4 ce părea, la un anumit moment, greu de realizat”, a declarat team-managerul Aerostarului, Gabi Voicu. „Pentru noi, acest punct contează atât în plan moral, cât și în planul clasamentului deoarece ne duce la șase puncte distanță de locul 9. Vom trage tare să adunăm cât mai multe puncte în play-out astfel încăt să reușim permanența în liga a treia, ceea ce ar fi un lucru extraordinar pentru o echipă mică, privată și aflată la început de drum așa cum suntem noi”, a punctat conducătorul FC Dinamo Bacău, Remus Pozînărea. Cu un rezultat de egalitate, 2-2, a terminat sezonul regulat și CSM Bacău. „CSMeii” au fost aproape de o importantă victorie pe terenul Bucovinei Rădăuți, unde, golului marcat de gazde prin Stroie în min.44 i-au răspuns prin reușitele semnate de Bogdan Ungureanu (min. 72) și Priboi (min. 82). Din păcate, cu trei minute înainte de final, gazdelele de la Bucovina, care aveau mare nevoie de un punct pentru a prinde play-off-ul în detrimentul Ceahlăului, au primit cadou un penalty pe care Florescu l-a transformat pentru definitivul 2-2. „Este o mare supărare și frustrare pentru noi. Cu o victorie pe care am fi meritat-o din plin la Rădăuți, ne-am fi apropiat la un singur punct de locul 8 ocupat de Miroslava. Nu e corect ca toată munca să fie anulată de o decizie de arbitraj. Asta este, mergem mai departe”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Codrin Mindirigiu. Play-off-ul și play-out-lui Ligii a III-a debutează la finalul acestei săptămâni, iar toate cele trei echipe băcăuane vor evolua în deplasare în prima etapă: Aerostar la Galați, contra Oțelului, CSM Bacău la Vaslui, contra lui Sporting Juniorul, iar FC Dinamo Bacău la Râmnicu-Sărat.

Seria 1

Rezultatele etapei a 18-a, ultima din sezonul regulat : Ceahlăul Piatra Neamț- Foresta Suceava 1-0, Știința Miroslava- Hușana Huși 1-2, Șomuz Fălticeni- Dante Botoșani 0-2, Bucovina Rădăuți- CSM Bacău 2-2, CSM Pașcani- Sporting Juniorul Vaslui 0-2.

Clasament

1 Dante Botoșani 18 12 4 2 25-10 40p.

2 Foresta Suceava 18 11 2 5 28-19 35p.

3 Huașa Huși 18 8 4 6 21-18 28p.

4 Bucovina Rădăuți 18 8 4 6 23-26 28p.

5 Ceahlăul P. Neamț 18 7 6 5 21-12 27p.

6 Sporting Juniorul 18 6 6 6 22-16 24p.

7 Șomuz Fălticeni 18 6 6 6 16-20 24p.

8 Știința Miroslava 18 5 5 8 18-21 20p.

9 CSM Bacău 18 4 5 9 17-28 17p.

10 CSM Pașcani 18 0 4 14 17-38 4p.

Programul primei etape din play-off (2 aprilie, ora 17.00) : Dante Botoșani- Hușana Huși, Foresta Suceava- Bucovina Rădăuți.

Programul primei etape din play-out (2 aprilie, ora 17.00): Ceahlăul- CSM Pașcani, Sporting Juniorul Vaslui- CSM Bacău, Șomuz Fălticeni- Știința Miroslava.

Seria 2

Rezultatele etapei a 18-a, ultima din sezonul regulat : FC Dinamo Bacău- Aerostar Bacău 1-1, Sportul Chișcani- Viitorul Ianca 0-3, Sporting Liești- CSM Focșani 2007 1-2, CSM Rîmnicu-Sărat- SC Oțelul Galați 0-1, Metalul Buzău- CS Făurei 2-0.

Clasament

1 SC Oțelul Galați 18 15 1 2 54-10 46p.

2 CSM Focșani 18 14 2 2 42-13 44p.

3 Metalul Buzău 18 10 3 5 43-19 33p.

4 Aerostar Bacău 18 9 4 5 32-19 31p.

5 Sporting Liești 18 9 1 8 31-25 28p.

6 Viitorul Ianca 18 8 4 6 32-34 28p.

7 CSM Rm. Sărat 18 8 3 7 40-24 27p.

8 FC Dinamo Bacău 18 4 2 12 20-43 14p.

9 CS Făurei 18 2 2 14 23-57 8p.

10 Sportul Chișcani 18 0 0 18 12-85 0p.

Programul primei etape din play-off (2 aprilie, ora 17.00) : SC Oțelul Galați- Aerostar Bacău, CSM Focăani 2007- metalul Buzău.

Programul primei etape din play-out (2 aprilie, ora 17.00) : Sporting Liești- Sportul Chișcani, Viitorul Ianca- CS Făurei, CSM Rîmnicu-Sărat- FC Dinamo Bacău.