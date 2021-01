Gata cu vacanța la Aerostar Bacău! Penultima clasată din liga secundă se reunește astăzi, la ora 14.00, la propriul stadion, pregătind partea a doua a sezonului, în care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. O singură plecare din tabăra „aviatorilor”: atacantul Alexandru Zaharia, care nu a convins în sezonul de toamnă și, prin urmare, a fost trimis înapoi la prim-divizionara Poli iași, de unde fusese împrumutat. Cu totul altfel stau datele la capitolul sosiri. Chiar dacă încă nu a fost oficializată nicio mutare, Aerostar vizează întăriri de lot pe trei posturi: cel de stoper, de mijlocaș central și de atacant. În acest sens, există tratative avansate cu mai mulți jucători, o parte dintre aceștia fiind așteptați la Bacău săptămâna aceasta.

„Așa cum am mai spus-o, vrem să aducem doar jucători care se pot impune ca titulari și care pot garanta un plus de valoare echipei”, a declarat antrenorul Aerostarului, Daniel Munteanu, care a adăugat: „Chiar dacă nu am adunat câte puncte am fi meritat, finalul lui 2020 a arătat că suntem în progres. Prin urmare, vrem să continuăm și chiar să îmbunătățim acest parcurs. Dorința noastră este de a obține cât mai multe puncte în etapele rămase din sezonul regulat, care să ne dea încredere în play-out astfel încât să reușim salvarea de la retrogradare”.