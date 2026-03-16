Fotbal/ Liga 4: Oaspeții, fără milă

Etapa 17, a doua etapă programată în 2026 în Liga 4, a urmat același scenariul pus în scenă runda precedentă. Oaspeții au fost la putere. Obținând șase victorii din nouă posibile. Inclusiv în derby-ul pentru locul 3, dintre Vulturul Măgirești și AFC Bubu. La capătul unui meci cu nerv și, în special cu nervi, Bubu s-a impus cu 1-0, depășindu-i pe „vulturi” și în clasament, grație golaverajului. Cel mai clar succes extern a aparținut Gloriei Zemeș, care a avut câștig de cauză cu 4-0 la Sascut. La fel ca în urmă cu o etapă, s-au înregistrat doar două victorii în contul gazdelor (premiante fiind Măgura Cașin, autoarea celui mai categoric rezultat al etapei și CS Dofteana, învingătoare la limită contra Moineștiului), iar o singură partidă s-a terminat la egalitate, AFC Unirea Bacău obținând astfel a doua remiză la rând.

Rezultatele etapei 17 : Vulturul Măgirești- AFC Bubu 0-1, Unirea Bacău- Sportul Horgești 1-1, Flamura Roșie Sascut- Gloria Zemeș 0-4, ACS Gauss Bacău- CS Faraoani 2-4, UZU Dărmănești- AS Negri 0-3, AS Măgura Cașin- Recolta Urechești 5-0, CS Dofteana- CSM Moinești 1-0, Bradul Mânăstirea Cașin- CS Măgura Târgu-Ocna 0-2, Viitorul Dămienești- Viitorul Nicolae Bălcescu 2-5. Voința Bacău și CS Bârsănești au stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 21 martie, ora 11.00 : CSM Moinești- Gauss Bacău. Ora 13.00 : AFC Bubu- CS Dofteana (teren „Green Club, Baza Nautică/ Șerbănești). Ora 15.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Bârsănești, Sportul Horgești- Flamura Roșie Sascut. Duminică, 22 martie, ora 11.00: Recolta Urechești- Măgura Târgu-Ocna, Voința Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin (teren „Green Club, Baza Nautică/ Șerbănești), CS Faraoani- UZU Dărmănești, Gloria Zemeș- Viitorul Dămienești, AS Măgura Cașin- Unirea Bacău. AS Negri și Vulturul Măgirești stau.

Clasament : 1) CS Bârsănești 45p., 2) AS Negri 43p., 3) AFC Bubu 38 p. (golaveraj 80-9), 4) Vulturul Măgirești 38p. (64-20), 5) Gloria Zemeș 33p., 6) Viitorul Nicolae Bălcescu 32p., 7) CS Dofteana 29p., 8) Voința Bacău 27p., 9) CSM Moinești 22p., 10) CS Măgura Târgu-Ocna 20p., 11) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-34), 12) UZU Dărmănești 18p. (28-32), 13) AS Măgura Cașin 18p. (34-31), 14) Bradul Mânăstirea Cașin 18p. (28-39), 15) Sportul Horgești 17p. (41-53), 16) CS Faraoani 17p. (28-44), 17) AFC Unirea Bacău 16p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) ACS Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.

Dan Sion